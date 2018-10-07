Лидеры ЕС проведут с 17 по 18 октября в Брюсселе очередной саммит, который Брюссель назвал "моментом истины" на переговорах по Брекзиту.

Председатель Европейского совета Дональд Туск всего два дня назад предупредил Великобританию, что время на достижение соглашения истекает.

Юнкер сказал СМИ Австрии, что в том случае, если соглашения не достигнут на заседании Европейского совета, это обязательно произойдет на потенциальном экстренном саммите в ноябре.

"У меня есть основания для уверенности в том, что за последние дни увеличился потенциал соглашения между сторонами", — передала газета Der Standard слова Юнкера.

В то же время, по его словам, сейчас невозможно предсказать, можно ли будет завершить переговоры в октябре. "Если это не произойдет, мы сделаем это в ноябре".

Лидеры ЕС пригласили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй выступить с речью для 27 коллег на ужине 17 октября.

Дипломаты дали понять, что за этим могут последовать продолжающиеся всю ночь переговоры, намечающие соглашение, прежде чем лидеры разойдутся 18 октября после переговоров без участия Мэй.

В среду премьер-министр Великобритании призвала правящих консерваторов сплотиться за ней для "самого сурового этапа" переговоров по Брекзиту.

По словам Юнкера, ЕС уверенно работает над тем, чтобы исключить вариант без соглашения. "Я уверен, что мы должны дистанцироваться от сценария, в котором мы остаемся без соглашения. Мы еще не достигли цели, но наше намерение добиться взаимопонимания с британским правительством остается твердым", — сказал экс-премьер-министр Люксембурга.

Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.