Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские СМИ, об этом он заявил во время общения с "российской интеллигенцией" в Москве.
"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — сказал Пушилин.
При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений. Из слов Пушилина следует, что он рассчитывает, что дальнейшие шаги для выполнения "Минска" должна делать только Украина, а не группировки "Л-ДНР", которые поддерживает Россия. При этом в Комплексе мер по выполнению "Минска" написано, что, например, прекращение огня, отвод вооружения и обмен пленными по формуле "всех на всех" выполняют обе стороны.
"Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается, в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального", — утверждает глава "ДНР".
Также Пушилин сказал, что перед возвращением Киеву контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями особого статуса ОРДЛО.
"До этого [возвращения границы] должны быть выполнены все остальные [условия]: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция — ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной", — заявил он. Пушилин добавил, что "Украина к этому не готова".
Ранее Пушилин заявил, что видит отдельные районы Донбасса "суверенным государством, которое максимально приближено к России. В идеале — в составе России".
Федеральные округа существуют в России, согласно указу президента Владимира Путина от 13 мая 2000 года. Округа не предусмотрены Конституцией РФ, в то же время ряд ученых относит их к числу административно-территориальных единиц.
Рейтинг президента Зеленского бьет рекорды: украинцы довольны
Рейтинг довольных работой президента Владимира...
Премьер Молдавии готова к борьбе с коррупцией в Приднестровье
Необходимо избавить Приднестровье от контрабанды и...
Борис Джонсон отрицает, что лгал королеве о причинах приостановки работы парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон...
Американский разведчик о шпионе в Кремле: В жизни перебежчика нет гламура
Предполагаемый американский шпион из администрации...
Глава "ДНР" решил уточнить: хочет в состав России на правах федеративного округа (6)
Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что...
TOP новостей
В этом году доходы росли невероятными темпами: это ощутили практически все жители Литвы (38)
В этом году зарплаты в Литве быстро росли – перемены...
Специалисты предупреждают: в Литве действует нелегальный рынок спермы (9)
В общественном пространстве появляются объявления о...
#ШестойУрок. Учитель физкультуры и русского из Каунаса: "Хотелось бы не существовать, а чтобы всего хватало"
Каково это – быть учителем физкультуры в литовской...
Приработок учителей в Литве: репетиторы получают не только вторую зарплату (43)
За час работы – от 7 до 25 и даже больше евро. В месяц –...
Премьер Литвы за бюджет спокоен: экономическое лето прошло, но зима еще не началась (2)
В парламенте во время правительственного часа...