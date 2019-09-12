Глава "ДНР" решил уточнить: хочет в состав России на правах федеративного округа

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.
Denisas Pušilinas
© Reuters / Scanpix

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские СМИ, об этом он заявил во время общения с "российской интеллигенцией" в Москве.

"Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", — сказал Пушилин.

При этом он дал понять, что не отказывается от Минских соглашений. Из слов Пушилина следует, что он рассчитывает, что дальнейшие шаги для выполнения "Минска" должна делать только Украина, а не группировки "Л-ДНР", которые поддерживает Россия. При этом в Комплексе мер по выполнению "Минска" написано, что, например, прекращение огня, отвод вооружения и обмен пленными по формуле "всех на всех" выполняют обе стороны.

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"Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается, в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального", — утверждает глава "ДНР".

Также Пушилин сказал, что перед возвращением Киеву контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями особого статуса ОРДЛО.

"До этого [возвращения границы] должны быть выполнены все остальные [условия]: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры (народная милиция — ред.), возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной", — заявил он. Пушилин добавил, что "Украина к этому не готова".

Ранее Пушилин заявил, что видит отдельные районы Донбасса "суверенным государством, которое максимально приближено к России. В идеале — в составе России".

Федеральные округа существуют в России, согласно указу президента Владимира Путина от 13 мая 2000 года. Округа не предусмотрены Конституцией РФ, в то же время ряд ученых относит их к числу административно-территориальных единиц.

УНИАН
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