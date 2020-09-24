В заявлении вновь декларируется позиция, изложенная в более раннем документе от 11 сентября: ЕС настаивает, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, и, таким образом, считает их результаты сфальсифицированными и не признает их.
«С учетом этого так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в заявлении Борреля.
В тексте также сказано, что инаугурация напрямую противоречит воле большей части населения Беларуси, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов. Это событие, по мнению главы европейской дипломатии, приведет только к более глубокому политическому кризису в нашей стране.
Также в документе снова повторяется, что ЕС ожидает от белорусских властей немедленного прекращения дальнейших репрессий и насилия против белорусов, освобождения задержанных, включая политзаключенных, а также остается убежденным, что единственным путем в нахождении выхода из серьезного политического кризиса в Беларуси является широкий национальный диалог и проведение новых демократических выборов.
В завершение в заявлении отмечается, что в свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.
Инаугурация Александра Лукашенко прошла в среду, 23 сентября, во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия заранее не сообщались, также не велась прямая трансляция церемонии, на нее не были приглашены главы государств и иностранные дипломаты, что случилось впервые за время ее проведения.
Представители стран — членов Евросоюза, США, Канады, а также лидеры белорусской оппозиции высказались о мероприятии, назвав инаугурацию нелегитимной, и призвали не признавать новый президентский срок Александра Лукашенко.
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