Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в ходе слушаний в американском сенате, который должен утвердить его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, на пост главы Госдепартамента, заявил о том, что военные США убили "пару сотен" россиян в Сирии, пишет The Hill.
Mike'as Pompeo
© Reuters / Scanpix

"Несколько недель назад Россия встретилась с сопротивлением (в Сирии. — Прим. ред.). Пара сотен россиян были убиты", — констатировал Помпео.

Вероятно, речь идет об авиаударе международной коалиции во главе с США в сирийском Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Вскоре после этого в СМИ начали распространяться сообщения о погибших во время авиаудара российских наемниках.

Данные о погибших разнятся: бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) утверждал, что в тот день погибли около 100 человек; агентство Bloomberg писало о более чем 200 жертвах, а экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис приводил данные о 334 погибших российских наемниках.

В четверг, 12 апреля, Помпео в американском сенате заявил о том, что авиаудар по россиянам в Сирии "послал четкий сигнал Москве". При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, "недостаточно понял это послание". "Нам нужно продолжить работу в этом направлении", — добавил он.

Как отмечает издание, во время слушаний сенаторов, особенно членов Демократической партии США, интересовал подход Помпео, претендующего на пост главы американского внешнеполитического ведомства, к российской проблематике.

Глава ЦРУ, в свою очередь, подчеркнул, что давление на Россию распространяется за пределы санкций и включает в себя и другие способы давления на Кремль. Именно в этом контексте он и привел данные о погибших россиянах в Сирии.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Балтийском море потерпел крушение военный вертолет (11)

В акватории Балтийского моря разбился вертолет Ка-29, по...

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США (23)

В Нью-Йорке состоялась закрытая встреча Совета...

Глава ЦРУ: США убили "пару сотен россиян" в Сирии, но Путин недостаточно понял это послание (25)

Директор Центрального разведывательного управления...

Флот и авиация Британии приготовились нанести удар по Сирии (86)

Британская авиация и флот готовы к нанесению удара по...

ОЗХО пдтвердила выводы Британии: Скрипалей отравили "Новичком" (188)

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)...

TOP новостей

За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (15)

После затянувшегося и быстрого роста цен можно...

Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos

Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (4)

На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...

Фавориты опроса о предстоящих президентских выборах - Науседа, Матийошайтис, Сквернялис (5)

Наиболее яркими возможными кандидатами на предстоящих...

Игла Путина. К яйцу подобрались, осталось пробить скорлупу (88)

Участники V Форума Свободной России , который прошел в...

Глава ЦРУ: США убили "пару сотен россиян" в Сирии, но Путин недостаточно понял это послание (25)

Директор Центрального разведывательного управления...