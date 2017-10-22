Помпео рассказывал о Ким Чен Ыне, предположив, что тот сосредоточен на том, чтобы сохранить свою власть и "каждый день спокойно просыпаться в своей кровати". Тогда его спросили, что будет, если этого однажды не произойдет. "Со всем уважением… Если Ким Чен Ына не станет, с учетом истории ЦРУ я просто не буду об этом говорить", - сообщил он. И добавил: "Кто-то ведь подумает, что это совпадение. "Знаете, это ведь был несчастный случай". Это не плодотворно".

Помпео также упомянул, что собирается сделать ЦРУ "гораздо более злобным агентством", чем в настоящее время.

SCMP напоминает, что у ЦРУ "темная история", связанная с попытками свержения целого ряда неугодных США лидеров на Кубе, в Иране, Конго, Вьетнаме и Чили.

Помпео в своем выступлении также предупредил, что разработки в области ядерного оружия в КНДР уже находятся в стадии, близкой к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США. "В политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей", - цитирует его выступление в Национальном фонде в поддержку демократии "Интерфакс". По его словам, уже сейчас "следует задуматься над последним шагом".

На неделе Северная Корея заявила о готовности к нанесению удара по кораблям ВМС США и Южной Кореи, принимающим участие в совместных военно-морских учениях в Японском и Желтом морях. В традиционно цветастом сообщении официального агентства ЦТАК сказано: "Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в неожиданное время".

В учениях, проходящих в районе Корейского полуострова, отрабатываются действия по возможному нанесению удара по Северной Корее. В них принимают участие авианосная группа, а в в южнокорейских портах размещены две атомные подводные лодки американских ВМС.