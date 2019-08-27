Гигантский "остров" из пемзы обнаружен в Тихом океане

Дрейфующая по поверхности воды пемза была обнаружена в начале августа австралийскими яхтсменами.

По словам экспертов, огромный наплыв пемзы, скорее всего, стал результатом извержения подводного вулкана близ острова Тонга, которое было зарегистрировано спутниками 7 августа.

Всем кораблям и яхтам было выдано предупреждение избегать этого отсека Тихого океана.

Пемза - пористое вулканическое стекло, которое образуется в результате выделения газов и быстрого застывания лавы.

На первый взгляд пемза похожа на камень, но поскольку ее пористость достигает 80%, она может дрейфовать по поверхности воды.

Большое количество пемзы на поверхности воды может возникнуть, если извержение происходит на малой глубине.

Первыми о скоплении пемзы на поверхности океана сообщили супруги-австралийцы, которые плыли на своем катамаране на Фиджи. Дело произошло ночью.

"Волны практически исчезли, а ход судна замедлился до одного морского узла", - написали в интернете 16 августа Майкл Холт и Ларисса Брилл.

"При лунном свете и наших фонарях казалось, что куски пемзы простирались до горизонта", - говорят они.

В какой-то момент они просто застряли в море пемзы, так как камни попали в судовой руль, но паре удалось справиться с этой проблемой.

Они собрали несколько кусков пемзы, некоторые размером с маленький камешек, другие - с баскетбольный мяч, и отправили их ученым Технологического университета Квинсленда (QUT).

"Море исчезло"

Доцент QUT Скотт Брайан, который изучает эти экземпляры пемзы, говорит, что подобные явления происходят примерно раз в пять лет.

По его словам, когда люди обнаруживают подобные "острова" пемзы посреди океана, создается впечатление, что поверхность воды превратилась в сушу.

Скотт Брайан говорит, что согласно снимкам, сделанным со спутников, масса пемзы раскололась на две части.

Вся эта пемза передвигается в направлении Фиджи и может также пройти через Новую Каледонию, Вануату и побережье Австралии.

По словам Скотта Брайана, сейчас по поверхности океана дрейфует около триллиона кусков пемзы, но со временем они начнут распадаться и распространяться дальше.

Эта лавина пемзы может достичь Австралии примерно через год.

Польза для рифов

Эксперты говорят, что пока эти вулканические отходы плывут по океанским течениям, на них, скорее всего, поселятся морские микроорганизмы.

"Многие организмы могут прицепиться к пемзе, и их унесет на тысячи километров, что может помочь экосистемам, но также может и принести инвазивные, чужеродные организмы", - говорит доктор Мартин Джатцелер из Университета Тасмании.

Однако другие эксперты считают, что если пемза достигнет побережья Австралии, это может помочь восстановлению Большого Барьерного рифа, которому грозит гибель из-за глобального потепления.

По словам Скотта Брайана, пемза может принести с собой новые, здоровые кораллы и другие организмы, живущие в рифах.