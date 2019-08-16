Гибралтар отпускает иранский танкер, несмотря на возражения США

Ранее стало известно, что министерство юстиции США отправило запрос на продление ареста танкера, однако прошение не было удовлетворено.
Нефтяной танкер "Грейс 1" был задержан портовыми службами Гибралтара и британскими морскими пехотинцами 4 июля. Гибралтар является заморской территорией Великобритании.
Официальный Тегеран назвал задержание своего судна пиратством, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.
Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции заявил о задержании в Персидском заливе шедшего под британским флагом танкера "Стена Имперо" и 12 членов его экипажа.
Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.
Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, которые нанесли сильный удар по иранской экономике.
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