Ранее стало известно, что министерство юстиции США отправило запрос на продление ареста танкера, однако прошение не было удовлетворено.
Нефтяной танкер "Грейс 1" был задержан портовыми службами Гибралтара и британскими морскими пехотинцами 4 июля. Гибралтар является заморской территорией Великобритании.
Официальный Тегеран назвал задержание своего судна пиратством, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.
Вскоре после этого иранский Корпус стражей исламской революции заявил о задержании в Персидском заливе шедшего под британским флагом танкера "Стена Имперо" и 12 членов его экипажа.
Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.
Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, которые нанесли сильный удар по иранской экономике.
СМИ: Трамп неоднократно интересовался покупкой Гренландии
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал...
Теракт в Старом городе Иерусалима: ранен полицейский, нападавшие нейтрализованы
Пресс-служба израильской полиции сообщила о нападении...
Гибралтар отпускает иранский танкер, несмотря на возражения США
Власти Гибралтара сняли обвинения и освободили...
Премьер-министр Латвии: заявление о попытке обойти литовский бойкот БелАЭС – недоразумение (5)
Премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое...
Концентрация углекислого газа в атмосфере стала самой высокой за 800 тысяч лет (9)
Содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло...
TOP новостей
Президент Литвы отклонил кандидатуру Валанчюса в судьи ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа отклонил...
Путаница с доходами в будущем: вот как в Литве можно посчитать свою пенсию (32)
В прошлом году в Литве изменился порядок подсчета...
Совет специалистов: если вам звонят мошенники, просто положите трубку (24)
Главный совет - просто не говорить с мошенниками, сказал...
Соседи о Грибаускайте: редко выезжает из дома, общаться не стремится (129)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже больше...