Мало кто помнит сейчас о Владимире Маковиче. Когда в апреле 2014 года пророссийские сепаратисты в Донецке провозгласили "народную республику", в захваченном здании обладминистрации он зачитывал "декларацию независимости". Макович, который со своей седой бородой был похож на православного священника, стал вице-спикером "Верховного совета", но уже через полгода отошел на задний план. О нем снова вспомнили, когда Макович умер 12 марта 2017 года. Как было сказано — от опухоли мозга. Ему было 54 года.
Смерть из засады
Список бывших и действующих лидеров сепаратистов сокращался и в результате целенаправленных убийств. Так, в феврале 2017 года Михаил Толстых, известный по позывному "Гиви", умер в результате обстрела из огнемета его кабинета под Донецком.
За несколько месяцев до этого в лифте был взорван Арсен Павлов, он же "Моторола". Павлов был, возможно, самым известным россиянином, воевавшим на востоке Украины с начала конфликта. Руководители ДНР обвинили в обоих покушениях "украинских диверсантов", Киев это опроверг. На Украине в таких случаях часто указывают на Москву и говорят о "чистках". За три года около десятка лидеров сепаратистов погибло от нападений из засады.
Больное сердце в 46 лет
Некоторые известные лидеры сепаратистов неожиданно умерли от болезней, например, Валерий Болотов. Сообщалось, что первый глава "Луганской народной республики" скончался в январе 2017 года в своей московской квартире в возрасте 46 лет. По официальной версии — от острой сердечной недостаточности. Некоторые СМИ не исключали отравления. Болотов ушел в отставку на пике войны, в августе 2014 года, и с тех пор вел малозаметную жизнь в России.
Геннадий Цыпкалов был еще моложе, ему было 43, когда осенью 2016 года, как сообщили из Луганска, он покончил с собой в СИЗО. Его обвиняли в подготовке переворота. И в этом случае звучали предположения об убийстве. Цыпкалов был заместителем Болотова и "премьер-министром".
Взаимные обвинения Киева и Москвы
Как и в случае с другими громкими убийствами лидеров сепаратистов в Донбассе, и на этот раз Москва и Киев возложили друг на друга ответственность за смерть Александра Захарченко. "Есть основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим", — заявила в пятницу вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По сообщениям Службы безопасности Украины, там рассматривают две версии убийства лидера ДНР: криминальные разборки среди боевиков и ликвидацию российскими спецслужбами. Гибель Захарченко не стала исключением. И в его случае догадки строятся о том, что он пал в немилость и был устранен Москвой, потому что слишком много знал, что погиб в результате борьбы между сепаратистами за сферы влияния в политике или бизнесе или что был убит в результате операции украинских спецслужб против враждебного Киеву режима.
В Донецке объявили о поимке убийц Захарченко (5)
Новый временный глава "ДНР" Дмитрий Трапезников заявил,...
Гибель Захарченко, или Короткая жизнь лидеров сепаратистов Донбасса (10)
Лидер самопровозглашенной "Донецкой народной...
США прекратили выделять ООН средства для палестинских беженцев (1)
Администрация президента США Дональда Трампа...
СБУ рассматривает две версии убийства Захарченко: криминальные разборки и "рука Москвы" (16)
Глава самопровозглашенной Донецкой народной...
СК РФ: самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа (11)
Высказанная Польшей версия о взрыве на борту самолета...
TOP новостей
Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (27)
Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...
Погода: на выходных погожим будет только один день (1)
Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...
Перед новым политсезоном президент Литвы призывает избегать выяснения отношений (19)
Перед началом нового политического сезона президент...
В Вильнюсе 5 человек пострадали в автомобильной аварии
Утром в субботу в Вильнюсе , около Дома печати, на...
На дорогах Польши появились новые знаки. За несоблюдение требований – штраф в 113 евро (6)
Новые знаки информируют водителей о въезде в...