На записи с камеры видеонаблюдения видно, как к зданию подъехали несколько машин. Из одного автомобиля вышел Захарченко и в сопровождении охраны направился ко входу. Первым в кафе зашел его телохранитель, чтобы проверить помещение. Вскоре раздался взрыв, сообщает Lenta.ru.
Днем 31 августа в кафе "Сепар" в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб находившийся там глава ДНР. Захарченко получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Сопровождавших его двух человек, в том числе министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, доставили в больницу.
По всей Турции идут рейды и обыски по делу о выводе за рубеж 419 млн долларов. Арестованы более 400 человек
Правоохранительные органы Турции задержали 417 человек,...
"Мы боимся Путина". Скрипаль передал МI6 компромат на высших должностных лиц России времен Путина (4)
Бывший полковник российской военной разведки (ГРУ) и...
В Германии раскрыли неонацистскую группировку "Революция Хемниц"
Власти Германии арестовали шесть человек, готовивших...
В мире Меркель доверяют больше, чем Трампу и Путину (2)
Среди мировых лидеров наибольшим доверием пользуется...
В Финляндии набирают популярность группы дневного сна для взрослых
В столице даже начали проводиться специальные платные...
TOP новостей
Опасная тенденция: разница в зарплатах в Литве раскалывает общество (5)
Почти половина жителей Литвы считает, что жизнь в...
На дискуссии в Клайпеде Сванидзе и Анушаускасу пришлось спорить с представителем консульства России (12)
Все ли мы знаем о репрессиях, стоит ли доверять...
Литовский эксперт о заявлении Бабченко: звучит убедительно, это старая тактика КГБ Свидетельство оппозиционера: "история является правдивой" (149)
Журналист Аркадий Бабченко на своей странице Facebook...
Новые ограничения: тара не уменьшится, но пиво подорожает (15)
Правительство Литвы отклонило предложение депутата...
И вот вы прилетели из Литвы в эту красивую страну: один день в Норвегии - сколько это стоит? (3)
Как известно, в Норвегии цены высокие. Согласно...