На записи с камеры видеонаблюдения видно, как к зданию подъехали несколько машин. Из одного автомобиля вышел Захарченко и в сопровождении охраны направился ко входу. Первым в кафе зашел его телохранитель, чтобы проверить помещение. Вскоре раздался взрыв, сообщает Lenta.ru.
Днем 31 августа в кафе "Сепар" в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб находившийся там глава ДНР. Захарченко получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Сопровождавших его двух человек, в том числе министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, доставили в больницу.
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