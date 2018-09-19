"Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", — указала она. По какой именно статье ведется расследование, в СКР не сообщили.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. В списке значится 14 имен: Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.

Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад не контактировали после инцидента с российским Ил-20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что Кремлю неизвестно, были ли предоставлены какие-либо данные касательно этой ситуации со стороны сирийской армии, сообщает РИА "Новости".

Ранее Владимир Путин назвал крушение Ил-20 в Сирии "цепью трагических случайностей", а также призвал не сравнивать эту ситуацию с ноябрем 2015 года, когда турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. По его словам, к гибели самолета-разведчика привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. На борту самолета находились 15 человек, все они погибли. В это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия.

В Минобороны РФ заявили, что израильские военные подставили российской воздушное судно под удар сирийских ПВО. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что израильские ВВС прикрывались Ил-20, и рассказал, что предупреждение об атаке F-16 поступило ровно за минуту до нанесения удара. Израиль свою вину отрицает и обвиняет в случившемся Сирию, Иран и движение "Хезболла".