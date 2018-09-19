Президент Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху заняли примирительную позицию в телефонном разговоре, в ходе которого они обсудили гибель в Сирии российского самолета Ил-20.
Vladimiras Putinas, Benjaminas Netanyahu
© AFP / Scanpix

Путин заявил, что самолет сбили из-за несоблюдения протоколов безопасности, Нетаньяху предложил направить в Москву командующего израильскими ВВС.

В разговоре с российским президентом Нетаньяху выразил соболезнования по поводу гибели 15 военных, но подчеркнул, что ответственность за сбитый самолет несет сирийская армия.

"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль готов передать России всю информацию, необходимую для расследования инцидента, и предложил направить в Москву командующего ВВС", — сообщил представитель израильского премьера.

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Путин в разговоре с Нетаньяху сказал, что самолет сбили из-за несоблюдения договоренностей о предотвращении опасных инцидентов между Россией и Израилем.

Ранее он призвал не сравнивать ситуацию с событиями ноября 2015 года, когда российский Су-24 был намеренно сбит турецкими ВВС. После этого Россия ввела эмбарго на импорт турецких помидоров и прекратила с Турцией чартерное авиасообщение.

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", — сказал российский президент.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все", — добавил Путин.

Разговор Путина и Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны.

Удар ВВС Израиля

Последовательность трагических случайностей началась, когда Израиль принял решение нанести ракетный удар по целям в Латакии.

Удару подверглись военные объекты, на которых, по заявлению израильской стороны, шла подготовка к передаче систем производства оружия от Ирана ливанской шиитской группировке Хезболла.

Израиль считает иранское присутствие в Сирии угрозой государственной безопасности, и Нетаньяху сообщил по телефону Путину, что израильские силы и дальше продолжат наносить удары по таким целям.

"Израиль полон решимости остановить укрепление иранского военного присутствия в Сирии и попытки Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, передать Хезболле оружие для использования против Израиля", — сказал Нетаньяху.

Хезболла признана террористической организацией многими странами, в том числе США, Великобританией, Израилем, а также Лигой арабских государств и рядом стран ЕС.

Позиция Минобороны РФ

Ранее минобороны России сообщило, что при крушении самолета погибли 15 российских военных. По данным ведомства, около 22:00 в понедельник, 17 сентября, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по объектам в провинции Латакия.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — заявил представитель минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, летчики F-16 и средства управления ВВС Израиля "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров", но тем не менее "преднамеренно пошли на эту провокацию".

Путин подчеркнул, что заявление минобороны было согласовано с ним.

"За минуту до удара"

Позднее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что уведомил главу военного ведомства Израиля Авигдора Либермана о том, что Москва не оставит без ответа действия израильских ВВС.

По его словам, истребители ВВС Израиля предупредили российскую сторону о нанесении ударов, но сделали это лишь за минуту до атаки.

"Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара, предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", — сказал Шойгу.

Министр также добавил, что сбитый самолет выполнял разведывательные задачи по поиску мест сбора и хранения беспилотников в Идлибской зоне деэскалации.

В Израиле при этом настаивают, что оповещали российских военных об ударах, хотя не уточняют, за сколько времени до их нанесения: "Между Армией обороны Израиля и российской армией есть система предотвращения конфликтных ситуаций, которая была одобрена на уровне лидеров государств и которая много раз проявила себя в последние годы. Эта система была использована и сейчас".

Кроме того, в заявлении утверждается, что израильские самолеты уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийские ПВО сбили Ил-20.

Следственный комитет России вечером во вторник сообщил, что завел уголовное дело по поводу крушения самолета.

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