Двое неонацистов, состоявших вместе с Чепе в ячейке так называемого "Национал-социалистического подполья" (NSU), покончили с собой в 2011 году, после чего заговор неонацистов и был раскрыт.

Четверо пособников Чепе приговорены к тюремным срокам длительностью от 2,5 до 10 лет. Среди них есть бывший функционер крайне-правой Национально-демократической партии Германии.

Вердикт о виновности Чепе автоматически влечет за собой пожизненное заключение.

Убийства иммигрантов совершались с 2000 до 2007 год, и полиция не только не подозревала о связи между ними, но и не считала их расово мотивированными: до момента раскрытия банды неонацистов следствие считало подозреваемыми родственников.

Дело было раскрыто почти случайно. Беата Чепе жила в восточной части Германии в городе Цвикау, снимая квартиру вместе с двумя мужчинами — Уве Мундлосом и Уве Бенхардтом.

Тела двоих мужчин были обнаружены в сгоревшем фургоне. Полиция пришла к выводу, что Мундлос и Бенхардт договорились покончить с собой после неудачной попытки ограбления банка.

Беата Чепе сдалась полиции, когда в ее квартире произошел взрыв. По мнению следствия, Чепе пыталась уничтожить улики и документы о преступной деятельности NSU, но именно после взрыва доказательства попали в руки полиции.

Выстрелы в лицо

Первое убийство произошло 9 сентября 2000 года в цветочном киоске в пригороде Нюрнберга. Два человека выстрелили продавцу цветов Энверу Симсеку в лицо. Из восьми выстрелов цели достигли шесть. Симсек скончался два дня спустя в больнице. При нападении был использован пистолет чешского производства CZ 83, который был обнаружен после задержания Беаты Чепе 11 лет спустя.

Сценарий первого убийства повторялся несколько раз в течение шести лет. Все жертвы были выходцами из Турции, за исключением греческого слесаря Теодороса Боулгаридеса, которого, возможно, приняли за турка. Жертвой последнего убийства в апреле 2007 года стала женщина-полицейский. Возможно, оно было совершено на почве личной неприязни или с целью заполучить оружие.

Затем появилось циничное видео, в котором фотографии мертвых тел убитых были показаны под музыку из мультфильма "Розовая пантера", и было заявлено, что ответственность за убийства берет на себя "Национал-социалистическое подполье".

Когда заговор был раскрыт — почти случайно, — в обществе возникло множество вопросов к службам безопасности: почему экстремисты действовали беспрепятственно? Что полиция делала с информацией, которая у них была?

Напрмер, известно, что неонацистская тройка принимала участие в демонстрации ультраправых в Йене в начале 90-х. В прессе приводился случай, когда на мосту был повешен манекен с надписью "Еврей". Члены группировки поняли, что их имена известны властям, и, предположительно, пропали из поля зрения в 1998 году — однако их никто не отслеживал и никто не пытался поймать.

Из-за скандала вокруг дела "Национал-социалистического подполья" в 2012 году ушел в отставку глава контрразведки Германии Хайнц Фромм.

Четверо пособников

Вместе с вердиктом Беаты Чепе в среду 11 июля суд объявил приговор еще четверым подсудимым:

Ральф Волебен — бывший функционер крайне правой Национал-демократической партии Германии (NPD), признанный виновным в том, что предоставил убийцам пистолет Ceska с глушителем. Получил 10 лет лишения свободы.

Карстен С. — несовершеннолетний. Приговорен к трем годам содержания в учреждении ювенальной юстиции. Обвинение назвало его связным ячейки в Цвикау, он признан виновным в передаче орудия убийства.

Андре Е. — приговорен к двум годам и шести месяцам заключения за содействие террористической группе. Он часто навещал квартиру в Цвикау, иногда даже вместе со своими детьми. что создавало ячейке NSU видимость "нормальной семьи" и отводило подозрения от их деятельности.