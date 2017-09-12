Германия заморозила большую часть поставок оружия Анкаре

Об этом министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил вечером в понедельник, 11 сентября, на мероприятии, организованном газетой Handelsblatt в Берлине.

"Все крупные заявки, с которыми к нам сейчас обращается Турция - а речь идет о действительно немалом их числе - мы перевели в "режим ожидания", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем по ряду экспортных позиций поставки продолжают осуществляться в рамках международных договоров, поэтому говорить о полной приостановке продаж не приходится. Это же относится и к закупкам, к примеру, грузовиков, не оснащенных вооружением. Кроме того, ФРГ в рамках НАТО связана с Анкарой рядом партнерских обязательств, от которых Берлин также не может отказаться в одностороннем порядке.

Экспорт на сумму свыше 25 млн евро

С начала года правительство Германии одобрило экспорт продукции оборонного назначения в Турцию на сумму свыше 25 млн евро. Это следует из ответа министерства экономики и энергетики ФРГ на запрос представителя партии "Союз-90"/"Зеленые" Озджана Мутлу.

При этом Габриэль обратил внимание, что Берлин "должен сделать все возможное", чтобы удержать ситуацию от дальнейшего нагнетания с обеих сторон. Разрыв дипломатических отношений или призывы исключить Анкару из Североатлантического альянса "не приведут к скорейшему освобождению" из-под ареста в Турции граждан Германии, предупредил он. Это, по его словам, только лишит содержащихся под стражей германской консульской поддержки.

Меньше оружия для Анкары

Начиная с ноября 2016 года Берлин не дал разрешение на проведение минимум одиннадцати сделок по продаже Турции стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений.

Как следовало из ответа министерства экономики на запрос депутата бундестага от Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников.