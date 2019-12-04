Правительство Германии высылает двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Об этом сообщает в среду, 4 декабря, МИД ФРГ.
Как сообщил в среду МИД Германии в официальном заявлении, два сотрудника посольства России в Германии были объявлены персонами нон-грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства в берлинском парке Tiergarten 23.08.2019 года.
В последний раз представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) обращался к послу России в Германии Сергею Нечаеву с подобной просьбой 20 ноября, отмечается в документе. "Однако российская сторона затягивала исполнения требования правительства Германии оказать содействие в расследовании преступления".
Как говорится в сообщении МИД, на фоне того, что федеральная прокуратура Германии с 4 декабря взяла на себя расследование данного преступления, а также учитывая, что многие факты говорят о том, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, правительство Германии продолжает со всей серьезностью настаивать на том, чтобы Россия начала содействовать в расследовании этого преступления.
По информации журнала Der Spiegel, оба дипломата, работавшие в российском посольстве в Берлине и объявленные персонами нон грата, на самом деле являются сотрудниками российских спецслужб. Теперь они должны покинуть Германию в течение семи дней.
Ранее в тот же день Федеральная прокуратура Германии, которая взяла на себя расследование этого громкого убийства, совершенного в августе 2019 года в парке Klenier Tiergarten, сообщила, что у нее имеются основания предполагать, что к организации убийства могут быть причастны российские власти.
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