Последний решающий раунд так называемых предварительных консультаций консерваторов и социал-демократов длился более суток. Делегации Христианско-демократического cоюза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), Христианско-социального cоюза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) встретились в 8 утра еще в четверг, 11 января. Первое же сообщение о достижении ими компромисса появилось на ленте новостей только в эту пятницу, в 8:45. А к журналистам, прождавшим всю ночь в фойе штаб-квартиры СДПГ, лидеры трех партий вышли еще два часа спустя.

Но успешное завершение предварительных консултаций - даже не начало формирования нового коалиционного правительства Германии, где парламентские выборы состоялись еще 24 сентября прошлого года. Потенциальным участникам будущего коалиционного правительства предстоит взять еще не один рубеж.

Новое правительство будет только к Пасхе

Возобновление правительственного союза ХДС/ХСС и СДПГ непопулярно среди рядовых социал-демократов. Многие из них опасаются, что в повторных "объятиях" консервативного канцлера их партия рискует превратиться в маргинальную политическую силу.

Зная о таких настроениях, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz), заявивший было после выборов о переходе в оппозицию, решил на каждый новый этап формирования правительства получать санкцию однопартийцев. Итоги предварительных консультаций будут 21 января обсуждаться на внеочередном съезде СДПГ.

Съезд же должен принять решение о том, имеет ли смысл начинать формальные коалиционные переговоры. А их итог, то есть, проект коалиционного договора консерваторов и социал-демократов с распределением министерских портфелей, в свою очередь, будет вынесен на всеобщее утверждение и рядовых членов СДПГ.

Только если в ходе почтового опроса большинство из почти полумиллиона немецких социал-демократов выскажется "за", Ангела Меркель будет снова избрана в бундестаге канцлером, а ее новое - уже четвертое по счету - правительство приступит к работе. Произойдет это ориентировочно только к Пасхе, то есть, к 1 апреля.

Единая Европа - гарант процветания Германии

Зондирующие переговоры обычно призваны найти точки соприкосновения в программных установках участвующих в них партий и только наметить общие цели будущего правительства. Конкретные же планы, сроки и законодательные инициативы фиксируются позже - в коалиционном договоре.

В этот раз, однако, итоговая "Декларация о намерениях" консерваторов и социал-демократов едва уместилась на 28 страницах и содержит перечень вполне определенных задач, которые они собираются совместно решать. Онлайн-издания ведущих немецких СМИ обращают внимание, в первую очередь, на темы, которые ближе всего рядовым немцам - беженцы, налоги, детские пособия, отчисления в больничные кассы, пенсии.

Сами же участники предварительных переговоров важнейшей задачей своего будущего правительства (если оно будет сформировано) считают укрепление Европейского Союза. Именно с этой темы начинается их итоговое коммюнике. Уже в первом абзаце ХДС/ХСС и СДПГ констатируют, что "Германия бесконечно обязана Европе". И только сильная, объединенная Европа, убеждены они, может быть для Германии гарантом "хорошего будущего в мире, свободе и процветании".

Внимание к Турции больше, чем к России

Потенциальные участники будущего немецкого правительства указывают на кардинально изменившееся глобальное соотношение политических, экономических и военных сил в мире. Они обращают внимание на новые акценты в политике США, укрепление позиций Китая в мире, действия России на международной арене и приходят к выводу, что "только сообща у ЕС есть шанс утвердиться в мире и отстаивать общие интересы".

Далее в итоговом коммюнике перечисляются задачи, которые намерено решать немецкое правительство во имя укрепления европейской интеграции: политические, оборонные, экономические, инвестиционные, социальные, научные, по преодолению миграционного кризиса. Ключом к обновлению Европейского Союза названо углубление и расширение германо-французского сотрудничества.

Россия упоминается в этом документе только один раз - в изложенном выше контексте. А вот Турции посвящен целый абзац. Эту страну немецкие консерваторы и социал-демократы называют "важным партнером и соседом".

Вместе с тем они констатируют ухудшение ситуации в Турции с соблюдением принципов демократии, правового государства и прав человека. По этой причине ХДС/ХСС и СДПГ выступают против того, чтобы открывать новые главы на переговорах о вступлении Турции в ЕС, вводить безвизовый режим и включать эту страну в европейский таможенный союз.

Компромисс по беженцам

Во внутриполитических разделах итогового коммюнике обращает на себя внимание компромисс, достигнутый консерваторами и социал-демократами по проблеме беженцев.

Участники зондирующих переговоров считают, что немецкое общество способно интегрировать по 180-220 тысяч мигрантов в год, а потому и общий приток беженцев не должен, по их мнению, выходить за такие пределы. Вместе с тем незыблемым остается закрепленное в немецкой конституции индивидуальное право на политическое убежище в Германии и ее приверженность Женевской конвенции по беженцам.

Что же касается спорной до самого последнего дня темы воссоединения семей беженцев, имеющих в Германии только субсидиарную степень защиты, то действующий мораторий решено продлить, а затем ввести ежемесячную квоту в 1000 человек, которые смогут переезжать в Германию к уже находящимся здесь ближайшим родственникам. И то, только в том случае, если получившие субсидиарную защиту беженцы не совершали серьезных преступлений, не представляют собой опасности для общества и не находятся в стадии высылки.

В список же так называемых "безопасных стран", депортация в которые допускается по упрощенной быстрой процедуре, решено занести Алжир, Марокко и Тунис, а также все прочие страны, если доля их граждан, получающих в Германии убежище, не превышает пяти процентов от общего числа подающих заявление. К категории таких стран, кстати, относится и Россия. Значительно меньше 5 процентов россиян - главным образом, это чеченцы и выходцы из других республик Северного Кавказа - имеют шанс получить в Германии официальный статус беженца.