Германия возглавила Совет Безопасности ООН

Германия впервые за последние семь лет вновь возглавила по ротации Совет Безопасности ООН. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) утром в понедельник, 1 апреля, вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совбеза главу французского МИДа Жана-Ива Ле Дриана. Германия и Франция договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на двухмесячный период.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", — сказал Мас перед вылетом в Нью-Йорк. Германия с начала текущего года вошла в число 10 непостоянных членов Совета Безопасности сроком на два года. В то же время Франция, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией, является постоянным членом высшего органа всемирной организации, обладая правом вето.

Темы, которые поднимет Германия



До конца апреля Германия будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН, участвуя в подготовке повестки дня и инициируя рассмотрение ряда собственных тем. Правительство ФРГ уже проинформировало, что намерено поднять такие темы, как сексуальное насилие против женщин в ходе вооруженных конфликтов, роль женщин в деле поддержания мира, разоружение и контроль над вооружениями.

Хайко Мас также намерен привлечь внимание к положению гуманитарных работников в кризисных регионах. "Больницы, врачи и вспомогательный персонал все чаше становятся мишенью нападений, доступ к продовольствию и медицинской помощи все чаще используется как средство войны против гражданского населения. Мы должны остановить тенденцию к стиранию границ вооруженных конфликтов, иначе можем погрузиться в новое варварство", — подчеркнул глава МИД ФРГ.

В последний раз Германия председательствовала в Совбезе ООН в сентябре 2012 года. Нынешним летом она вновь займет этот пост сроком на месяц. ФРГ каждые восемь лет добивается своего избрания непостоянным членом Совета Безопасности. До сих пор эти усилия всегда оканчивались успехом.