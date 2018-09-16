Германия заняла пятую строчку в рейтинге стран, выстроенном с учетом индекса человеческого развития (ИЧР). Возглавила перечень Норвегия. Это следует из ежегодного отчета, обнародованного Программой развития ООН (ПРООН).

Список формируется с опорой на показатели государства в области здравоохранения, ситуацию в академической сфере и средний доход.

Индекс вычисляется, исходя из ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования.

Ирландия продемонстрировала резкий рост, Россия - 49-я.

B числе лидеров в этом году оказались также Швейцария, Австрия и Ирландия. Как отмечают эксперты, последняя в период с 2012 по 2017 годы отметилась наиболее активным ростом, поднявшись сразу на 13 позиций.

Отрицательную динамику продемонстрировали государства, находящиеся в зонах конфликта - Сирия (155-е место), Ливия (108-е) и Йемен (178-е).

Россия расположилась на 49-й позиции - после Аргентины и Омана.

В целом специалисты отмечают положительную динамику ИЧР в последние годы. Из перечня в 189 стран в группу с низкими показателями этого индекса вошли лишь 38 государств, включая Нигер, Центральноафриканскую Республику и Южный Судан.