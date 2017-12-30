Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году (его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тысяч случаях убийства), однако попытался обжаловать решение. Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тысячах случаях убийства, напоминает Gazeta.ru.

Гренинг просил суд об отсрочке наказания по состоянию здоровья. Высшая инстанция отклонила аргумент адвокатов осужденного, которые ссылались на то, что тюремное заключение в столь пожилом возрасте будет нарушать право человека на жизнь и физическую неприкосновенность. Но Конституционный суд отметил, что тяжесть совершенных Гренингом преступлений является особым основанием для того, чтобы он был наказан. Весь необходимый медицинский уход будет ему оказан в тюрьме, указали в суде, сообщает Newsru.com.

Как сообщалось, в августе 2017 года экспертная медицинская комиссия признала Гренинга годным к отбыванию тюремного срока. Изучив мнения экспертов, высший земельный суд решил, что обвиняемый пригоден для отбывания тюремного срока, несмотря на свой возраст.

Подсудимого прозвали "бухгалтером", поскольку он проверял багаж прибывающих в Освенцим евреев, вел учет конфискованных у заключенных денег и отправлял их в Берлин.

Гренинг работал в лагере смерти c 1942-го по 1944 год. Тем не менее основные обвинения касаются мая — июля 1944 года, когда в Освенциме находилось 425 тысяч венгерских евреев, 300 тысяч из которых были уничтожены в газовых камерах. Коллективный иск против Гренинга подали 20 бывших узников Освенцима и их близкие.

Осужденный — единственный из бывших эсэсовцев, кто открыто рассказывал о том, чем занимался в лагере. Более того, Гренинг сам 10 лет назад, услышав об отрицании Холокоста, начал выступать с рассказами об Освенциме. В своих интервью он говорил, что видел газовые камеры, видел крематорий, видел убийства детей, но считал это "правильным". Линия защиты строилась на том, что он лично не убивал евреев и служил там, куда его направили. Прокуроры утверждали, что он был частью нацистской машины уничтожения и должен понести наказание.

Прочитав показания бывших узников Освенцима, Гренинг изменил свою позицию. Его адвокат зачитал письменное заявление Гренинга, в котором тот признал, что впервые осознал чудовищность своих деяний. "Я не могу просить прощения у жертв, простить меня может только Всевышний. Десятилетия я провел в отрицании, причину которого мне сложно назвать. Возможно, дело в том, что меня учили подчиняться приказам", — написал 94-летний подсудимый.

По мнению бывших узников лагеря смерти и адвокатов семей жертв, эти слова прозвучали слишком поздно. Они убеждены, что Гренинг должен нести наказание за свое участие в Холокосте.