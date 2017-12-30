Гренинг был приговорен к тюремному заключению еще в 2015 году (его признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тысяч случаях убийства), однако попытался обжаловать решение. Мужчину признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в 30 тысячах случаях убийства, напоминает Gazeta.ru.
Гренинг просил суд об отсрочке наказания по состоянию здоровья. Высшая инстанция отклонила аргумент адвокатов осужденного, которые ссылались на то, что тюремное заключение в столь пожилом возрасте будет нарушать право человека на жизнь и физическую неприкосновенность. Но Конституционный суд отметил, что тяжесть совершенных Гренингом преступлений является особым основанием для того, чтобы он был наказан. Весь необходимый медицинский уход будет ему оказан в тюрьме, указали в суде, сообщает Newsru.com.
Как сообщалось, в августе 2017 года экспертная медицинская комиссия признала Гренинга годным к отбыванию тюремного срока. Изучив мнения экспертов, высший земельный суд решил, что обвиняемый пригоден для отбывания тюремного срока, несмотря на свой возраст.
Подсудимого прозвали "бухгалтером", поскольку он проверял багаж прибывающих в Освенцим евреев, вел учет конфискованных у заключенных денег и отправлял их в Берлин.
Гренинг работал в лагере смерти c 1942-го по 1944 год. Тем не менее основные обвинения касаются мая — июля 1944 года, когда в Освенциме находилось 425 тысяч венгерских евреев, 300 тысяч из которых были уничтожены в газовых камерах. Коллективный иск против Гренинга подали 20 бывших узников Освенцима и их близкие.
Осужденный — единственный из бывших эсэсовцев, кто открыто рассказывал о том, чем занимался в лагере. Более того, Гренинг сам 10 лет назад, услышав об отрицании Холокоста, начал выступать с рассказами об Освенциме. В своих интервью он говорил, что видел газовые камеры, видел крематорий, видел убийства детей, но считал это "правильным". Линия защиты строилась на том, что он лично не убивал евреев и служил там, куда его направили. Прокуроры утверждали, что он был частью нацистской машины уничтожения и должен понести наказание.
Прочитав показания бывших узников Освенцима, Гренинг изменил свою позицию. Его адвокат зачитал письменное заявление Гренинга, в котором тот признал, что впервые осознал чудовищность своих деяний. "Я не могу просить прощения у жертв, простить меня может только Всевышний. Десятилетия я провел в отрицании, причину которого мне сложно назвать. Возможно, дело в том, что меня учили подчиняться приказам", — написал 94-летний подсудимый.
По мнению бывших узников лагеря смерти и адвокатов семей жертв, эти слова прозвучали слишком поздно. Они убеждены, что Гренинг должен нести наказание за свое участие в Холокосте.
Захват заложников в Харькове: неизвестный с взрывчаткой занял отделение "Укрпочты" (1)
В украинском Харькове мужчина взял заложников в...
В Лондоне хотели простить долг СССР в обмен на отказ от ядерного оружия (6)
Президент расположенного в Лондоне Европейского банка...
Трансгендеры с 2018 года вновь смогут служить в армии США (4)
Дональд Трамп еще летом отменил указ о допуске...
Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Новый обвинительный приговор Мухаммеду Мурси ничего...
Германия: суд отправил в тюрьму 96-летнего "бухгалтера Освенцима" (1)
В Германии Федеральный конституционный суд не принял к...
TOP новостей
Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве (5)
Одна или несколько необычных башен, арочные окна,...
Жители Литвы массово едут за алкоголем в Латвию (78)
Предпраздничный караван из Литвы направляется в...
Прогноз эксперта: эмиграция в следующем году может уменьшиться (28)
В 2018 году можно надеяться на снижение масштабов...
Другое лицо Литвы – в Паланге в первую очередь разобрали самые дорогие номера (68)
В ожидании Нового года Паланга трещит по швам....
Человеком года жители Литвы выбрали Далю Грибаускайте (189)
Человеком года в нашей стране жители Литвы выбрали...