После США Германия является второй страной в мире по объемам поставок гуманитарной помощи. В 2017 году федеральное правительство выделило на эти цели 1,8 млрд евро, сообщает в воскресенье, 4 ноября, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, приводя данные правительственного отчета о предоставлении гуманитарной помощи зарубежным странам.
С 2014 года по 2017 год ее объем из Германии увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим четырехлетним периодом. За это время на поддержку гуманитарных организаций ООН, движения Красного Креста и прочих гражданских инициатив Берлин выделил почти 4 млрд евро.
Особенно сильно объемы выделенных средств росли в 2016 и 2017 годах. Чаще всего помощь получали страны Ближнего Востока и Африки. Больше всего внимание было сфокусировано на гражданской войне в Сирии и голоде в Африке.
США возобновили действие снятых в 2015 году санкций против Ирана
Санкции США против Ирана, существовавшие до...
Германия стала второй в мире по объемам поставок гуманитарной помощи
В 2017 году правительство ФРГ выделило на гуманитарную...
На CNN назвали Трампа ”расистской свиньей” (1)
Политический обозреватель CNN Анна Наварро в эфире...
В Киеве умерла облитая серной кислотой активистка (22)
Советница мэра Херсона и общественный деятель...
Германия предложила план разоружения в Европе. Среди предложений - запрет боевых роботов (22)
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил...
TOP новостей
Опрос: у кого больше шансов на победу во втором туре президентских выборов (40)
До президентских выборов в Литве осталось чуть больше...
Готовящееся новшество в Литве: купоны на покупки в небольших магазинах (32)
Правительство Литвы, представляя план по борьбе с...
Куда девать старую резину: принимать ее должны даже автосервисы (8)
С 10 ноября 2018 года все водители должны поменять резину...
Отдельного реестра сексуальных преступников в Литве не будет
Глава Комитета по социальным вопросам и труду Cейма...
Новые правила: чихающие и кашляющие дети могут ходить в детский сад (1)
У ребенка насморк, но он посещает детский сад? Отныне по...