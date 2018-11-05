Германия стала второй в мире по объемам поставок гуманитарной помощи

В 2017 году правительство ФРГ выделило на гуманитарную помощь 1,8 млрд евро. В основном помощь получали страны Ближнего Востока и Африки.
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После США Германия является второй страной в мире по объемам поставок гуманитарной помощи. В 2017 году федеральное правительство выделило на эти цели 1,8 млрд евро, сообщает в воскресенье, 4 ноября, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, приводя данные правительственного отчета о предоставлении гуманитарной помощи зарубежным странам.

С 2014 года по 2017 год ее объем из Германии увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим четырехлетним периодом. За это время на поддержку гуманитарных организаций ООН, движения Красного Креста и прочих гражданских инициатив Берлин выделил почти 4 млрд евро.

Особенно сильно объемы выделенных средств росли в 2016 и 2017 годах. Чаще всего помощь получали страны Ближнего Востока и Африки. Больше всего внимание было сфокусировано на гражданской войне в Сирии и голоде в Африке.

Deutsche Welle
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