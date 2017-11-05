Берлин выделил 400 млн евро на три разведывательных спутника, чтобы немецкие спецслужбы могли собирать данные независимо от партнеров, сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Europos navigacijos sistemos "Galileo" palydovai
© Vida Press

Берлин еще до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

По информации медиагруппы, комитет бундестага по бюджету в июне уже одобрил выделение 400 млн евро на эти цели. На создание космической разведывательной системы для ФРГ под названием Georg претендуют авиастроительная компания Airbus и немецкая ракетно-космическая корпорация OHB. Ожидается, что проектом может заинтересоваться и израильский военно-промышленный концерн IAI. Планируется запустить спутники на орбиту Земли в начале 2020-х годов.

Система Georg нужна для того, чтобы BND могла "быстро и самостоятельно" собирать данные и предоставлять правительству ФРГ "максимально независимые и актуальные оценки ситуации" в конфликтных регионах, цитирует Redaktionsnetzwerk Deutschland документ ведомства федерального канцлера. "Порой недостаточно генерировать информацию, завися от третьих сторон, и закупать фотоматериалы на коммерческом рынке или запрашивать их у международных партнеров", - говорится также в документе.

Deutsche Welle
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