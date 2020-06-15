Германия вносит свой вклад в восстановление свободного перемещения внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Контроль на границах ФРГ, обусловленный распространением коронавируса SARS-CoV-2, прекратил действие в ночь на понедельник, 15 июня. Он действовал с середины марта. За это время полиция Германии не впустила в страну почти 200 000 человек, заявил накануне министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).
Кроме того, МИД Германии с 15 июня снимает действующие в связи с пандемией настоятельные рекомендации отказаться от поездок за границу. Предостережение от путешествий отменяется для 26 государств ЕС, Великобритании и четырех стран, входящих в Шенгенскую зону, но не являющихся членами Евросоюза: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Еще для более 160 государств подобное предостережение продлено до конца августа.
Вирус SARS-CoV-2 обнаружен почти у 8 млн жителей планеты, а свыше 435 000 человек скончались от последствий вызываемого им заболевания COVID-19. Больше всего заражений (свыше 2 млн случаев) и летальных исходов (свыше 115 000) - в США. В Германии за время наблюдений вирус обнаружен более чем у 187 тысяч человек, а 8870 пациентов с COVID-19 скончались.
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