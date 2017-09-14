Об этом сообщило в четверг, 14 сентября, агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ министерства обороны ФРГ. В прошлом году в 24 маневрах участвовали 5500 немецких военнослужащих.
Проведением военных учений в Восточной Европе НАТО отреагировала на аннексию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году. Основная задача этих маневров - укрепить безопасность Польши и стран Балтии в условиях сложных отношений с Москвой.
Сокращение в 2017 году числа маневров и их участников вызвано постоянным размещением в четырех странах, граничащих с Россией, около 1000 военнослужащих НАТО. Германия командует международным батальоном НАТО в Литве. Несмотря на уменьшение количества участвующих в маневрах немецких военных, расходы Берлина на военные учения в текущем году не изменились - как и в 2016 году, они составляют 95 млн евро.
В Беларуси начались военные учения "Запад-2017"
Перед началом каждых военных учений Россия и НАТО обвиняют друг друга в провокационных действиях. 14 сентября в Беларуси недалеко от границ Польши и Литвы начались российско-белорусские маневры "Запад-2017". По данным РФ, в них участвуют 12700 человек. В свою очередь правительство Германии полагает, что в учениях будут задействованы около 100 тысяч военнослужащих.
По мнению Запада, Москва умышленно занизила данные о "Западе-2017", чтобы не приглашать иностранных наблюдателей. Наблюдательная комиссия ОБСЕ вправе получить доступ к учениям, если численность их участников превышает 13 тысяч человек.
На юге Ирака десятки человек погибли в терактах
Десятки человек погибли в южной части Ирака в провинции...
ЕС продлил на полгода санкции против России (6)
Руководство Евросоюза продлило до 15 марта 2018 года...
Швеция начала крупнейшие военные учения одновременно с Россией (6)
Швеция начала крупнейшие за последние 23 года военные...
В Германии и Австрии сдержанно реагируют на инициативу о расширении Шенгена
В Германии и Австрии сдержанно либо негативно...
TOP новостей
Почему число жителей страны сокращается, а расходы государства - нет (18)
В конце каждого года парламент решает вопрос...
Йонас Вайткус: положение Русского театра — это трагедия! (69)
"Министерство культуры нас ставит в странное положение...
Прославившееся скандалами кафе открылось и в Каунасе (6)
Одно из самых скандальных заведений общепита - Keulė Rūkė -...
В Regitrа во время экзамена поймали мошенника (4)
14 сентября утром в вильнюсском филиале Regitrа был...