Об этом сообщило в четверг, 14 сентября, агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ министерства обороны ФРГ. В прошлом году в 24 маневрах участвовали 5500 немецких военнослужащих.

Проведением военных учений в Восточной Европе НАТО отреагировала на аннексию Россией украинского полуострова Крым в 2014 году. Основная задача этих маневров - укрепить безопасность Польши и стран Балтии в условиях сложных отношений с Москвой.

Сокращение в 2017 году числа маневров и их участников вызвано постоянным размещением в четырех странах, граничащих с Россией, около 1000 военнослужащих НАТО. Германия командует международным батальоном НАТО в Литве. Несмотря на уменьшение количества участвующих в маневрах немецких военных, расходы Берлина на военные учения в текущем году не изменились - как и в 2016 году, они составляют 95 млн евро.

В Беларуси начались военные учения "Запад-2017"

Перед началом каждых военных учений Россия и НАТО обвиняют друг друга в провокационных действиях. 14 сентября в Беларуси недалеко от границ Польши и Литвы начались российско-белорусские маневры "Запад-2017". По данным РФ, в них участвуют 12700 человек. В свою очередь правительство Германии полагает, что в учениях будут задействованы около 100 тысяч военнослужащих.

По мнению Запада, Москва умышленно занизила данные о "Западе-2017", чтобы не приглашать иностранных наблюдателей. Наблюдательная комиссия ОБСЕ вправе получить доступ к учениям, если численность их участников превышает 13 тысяч человек.