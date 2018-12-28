Германия рассчитывает стать постоянным членом СБ ООН в результате реформы организации

По его словам, структура созданной 70 лет назад организации "устарела", и в результате реформы она должна лучше, чем в настоящее время, "отражать расстановку сил в современном мире".

Масс подчеркнул, что Германия берет на себя все больше ответственности в решении международных проблем и одновременно сталкивается с растущими ожиданиями международного сообщества. ФРГ является вторым мире государством по объему средств, выделяемых на гуманитарные нужды. Однако решать глобальные проблемы – такие, как изменение климата, цифровизация и миграция, можно только путем международного сотрудничества.

Дискуссии о реформе ООН длятся с 90-х годов прошлого века. Германия совместно с Японией, Бразилией и Индией настаивают на увеличении состава СБ ООН. Эти четыре экономически мощных государства добиваются вместе с еще двумя странами Африки мест в Совете Безопасности в качестве постоянных членов. До сих пор все попытки реформирования ООН терпели неудачу из-за нежелания нынешних постоянных членов СБ ООН – США, Великобритании, Франции, России и Китая, поскольку они должны одобрить изменения наряду с двумя третями из 193 стран, входящих в организацию.

По словам Маса, большинство членов ООН поддерживают идею реформы. "Будет нелегко, однако мы не устанем снова и снова вносить эту тему на повестку дня", - сказал глава МИД ФРГ. О реформах говорят слишком долго, но ничего не происходит, добавил немецкий политик.