Германия рассчитывает стать постоянным членом СБ ООН в результате реформы организации

Германия претендует на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, которое она должна получить в результате реформы всемирной организации. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью агентству dpa в четверг, 27 декабря.
Heiko Maasas
© AP / Scanpix

По его словам, структура созданной 70 лет назад организации "устарела", и в результате реформы она должна лучше, чем в настоящее время, "отражать расстановку сил в современном мире".

Масс подчеркнул, что Германия берет на себя все больше ответственности в решении международных проблем и одновременно сталкивается с растущими ожиданиями международного сообщества. ФРГ является вторым мире государством по объему средств, выделяемых на гуманитарные нужды. Однако решать глобальные проблемы – такие, как изменение климата, цифровизация и миграция, можно только путем международного сотрудничества.

Статьи по теме:
В Германии прошел новый марш против исламизации Европы  (2)
Число нападений в Кельне в новогоднюю ночь превысило 500  (7)

Дискуссии о реформе ООН длятся с 90-х годов прошлого века. Германия совместно с Японией, Бразилией и Индией настаивают на увеличении состава СБ ООН. Эти четыре экономически мощных государства добиваются вместе с еще двумя странами Африки мест в Совете Безопасности в качестве постоянных членов. До сих пор все попытки реформирования ООН терпели неудачу из-за нежелания нынешних постоянных членов СБ ООН – США, Великобритании, Франции, России и Китая, поскольку они должны одобрить изменения наряду с двумя третями из 193 стран, входящих в организацию.

По словам Маса, большинство членов ООН поддерживают идею реформы. "Будет нелегко, однако мы не устанем снова и снова вносить эту тему на повестку дня", - сказал глава МИД ФРГ. О реформах говорят слишком долго, но ничего не происходит, добавил немецкий политик.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сербия потребовала созвать СБ ООН из-за создания армии в Косово (7)

Создание армии Косово говорит о нежелании Приштины...

Более 150 государств приняли миграционный пакт ООН (4)

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически...

Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин (7)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла первую строчку в...

В мире

США обещают активизировать исследования в области сверхзвукового оружия (3)

США активизируют исследования в области...

Пресса Британии: россияне разочаровываются в Путине (14)

Times пишет, что россияне устают от своего лидера и его...

ФСБ РФ достроила заграждение на границе Крыма и Украины (2)

На севере Крыма завершено строительство "рубежа...

В Афганистане в результате авиаудара ликвидировали вербовщика "Исламского государства"

Соединенные Штаты успешно продолжают борьбу с филиалом...

Германия рассчитывает стать постоянным членом СБ ООН в результате реформы организации

Германия претендует на место постоянного члена в...

TOP новостей

Sergej Kozlov Sergej Kozlov

Учитель: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык – вечен (209)

"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками,...

Журналисты: событие года в Литве - визит Папы, в мире - отравление Скрипалей (9)

Наиболее важными событиями в Литве в 2018 году были визит...

Паланга готовится к праздникам: новогодняя ночь – около 100 евро

Сразу после Рождества палангские предприниматели...

В межпраздничный период государственные учреждения опустели

В четверг, 27 декабря, в Литве – официальный рабочий...

В Польше покупателей из Литвы ждут перемены: магазины реже будут работать по воскресеньям (2)

В предпраздничный период в магазинах Сувалок можно...