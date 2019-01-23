"Я говорил со своим российским коллегой о этом и сказал ему, что мы рассчитываем на то, что Россия исправит свои нарушения и обезвредит свои крылатые ракеты, чтобы договор о РСМД сохранил шансы на сохранение", – сказал Маас.
Россия признала существование крылатой ракеты, побудившей Вашингтон заявить о выходе из договора о РСМД, заключенного в 1987 году, заявили в понедельник представители США и дипломаты НАТО.
Однако Москва отрицает, что разработка ракеты нарушает договор.
В среду Москва заявила, что ракета не подпадает под действие договора из-за своей дальности.
Начальник ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил Михаил Матвеевский заявил на брифинге, что максимальная дальность ракеты 9M729 составляет 480 километров.
Договор о РСМД запрещает ракеты с дальностью выше 500 километров.
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