Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в среду, что он обсудил Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) с представителями России и выразил надежду на то, что Москва прекратит нарушать его, чтобы соглашение получило шанс на сохранение.
Heiko Maasas
© AP / Scanpix

"Я говорил со своим российским коллегой о этом и сказал ему, что мы рассчитываем на то, что Россия исправит свои нарушения и обезвредит свои крылатые ракеты, чтобы договор о РСМД сохранил шансы на сохранение", – сказал Маас.

Россия признала существование крылатой ракеты, побудившей Вашингтон заявить о выходе из договора о РСМД, заключенного в 1987 году, заявили в понедельник представители США и дипломаты НАТО.

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Однако Москва отрицает, что разработка ракеты нарушает договор.

В среду Москва заявила, что ракета не подпадает под действие договора из-за своей дальности.

Начальник ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил Михаил Матвеевский заявил на брифинге, что максимальная дальность ракеты 9M729 составляет 480 километров.

Договор о РСМД запрещает ракеты с дальностью выше 500 километров.

"Голос Америки"
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