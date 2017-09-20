Тем самым кабинет министров последовал рекомендации независимой группы экспертов по проблеме антисемитизма.
Одобренная правительством ФРГ дефиниция гласит: "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти по отношению к евреям. Антисемитизм словом или делом направлен против отдельных лиц еврейского или нееврейского происхождения и/или их имущества, а также против еврейских общинных организаций или религиозных объектов".
Эта дефиниция была принята 31 государством-членом IHRA в мае 2016 года и уже одобрена Израилем, Великобританией, Австрией и Румынией.
Одна из базовых государственных идей в Германии
Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер напомнил о том, что борьба с антисемитизмом является одной из основополагающих государственных идей в Германии.
"Мы, немцы, особенно бдительны, когда антисемитизм угрожает распространиться в нашей стране. Нас побуждает к этому история, которая самым ужасающим способом навсегда привела нас к осознанию того, к каким жестокостям может привести антисемитизм", - заявил он в Берлине после заседания кабинета министров.
Он отметил, что целью принятия международной дефиниции антисемитизма является скорейшее распознавание различных проявлений антисемитизма и борьба с ними. Новое определение будет особенно последовательно применяться в учебных заведениях Германии, а также в сфере юстиции и исполнительной власти.
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