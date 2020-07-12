aA
Правительство ФРГ считает, что к атаке на бундестаг пять лет назад была причастна военная разведслужба России. Введение санкций против Москвы стало бы первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.
Германия предложила ЕС ввести санкции против России за кибератаку
© Shutterstock

Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило в воскресенье, 12 июля, агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ.

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года".

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки - законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Директор Barborа рассказал о трюках нечестных покупателей (23)

Жители Литвы до карантина несмело пользовались...

Мужчину с сильными болями выставили из Шяуляйской больницы: это аморально (46)

После завершения карантина в некоторых поликлиниках и...

Из 4 новых случаев коронавируса - один диагностирован у врача, а еще один - у работника медлаборатории (8)

За прошедшие сутки в Литве подтвердили 4 новых случая...

После неприятного похолодания в Литву вернется теплая погода (34)

Многие отдыхающие в это время недовольны погодой в...

Больше 1000 жителей Литвы воспользовались компенсациями на покупку транспортных средств (4)

Больше 1000 жителей Литвы воспользовались...

|Maža didelių žinių kaina