

Как передает Deutsche Welle, наибольшую часть - 14,2 млрд евро - Германия потратила на устранение причин возникновения волн беженцев в странах их исхода.

Эти деньги распределялись через МИД ФРГ и министерство экономического сотрудничества и развития. 6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев жильем, интеграционными курсами и другими видами помощи.

9 мая правительство Германии согласовало текст законопроекта о воссоединении семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Согласно нему, с августа 2018 года беженцам разрешат привезти их супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, право подать запрос на воссоединение получат родители подростков, уже находящихся на территории ФРГ. В Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц.