Расходы на содержание и интеграцию беженцев, а также на устранение причин иммиграции в странах исхода обошлись федеральному бюджету Германии в 2017 году в 20,8 млрд евро. Об этом сообщила в среду, 16 мая, газета Handelsblatt, ссылаясь на отчет министерства финансов ФРГ, который планируется опубликовать в конце мая.
Vokietijos kanclerė A. Merkel pozuoja nuotraukai su pabėgėliu
© AP/Scanpix


Как передает Deutsche Welle, наибольшую часть - 14,2 млрд евро - Германия потратила на устранение причин возникновения волн беженцев в странах их исхода.

Эти деньги распределялись через МИД ФРГ и министерство экономического сотрудничества и развития. 6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев жильем, интеграционными курсами и другими видами помощи.

9 мая правительство Германии согласовало текст законопроекта о воссоединении семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Согласно нему, с августа 2018 года беженцам разрешат привезти их супругов и несовершеннолетних детей.

Кроме того, право подать запрос на воссоединение получат родители подростков, уже находящихся на территории ФРГ. В Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста (4)

Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки...

Германия потратила на беженцев более 20 млрд евро (2)

Расходы на содержание и интеграцию беженцев, а также на...

Трамп поручил Помпео подготовить санкции против России (34)

Президент США Дональд Трамп дал поручение госсекретарю...

В Армении продолжаются протесты: активисты ворвались в мэрию Еревана (4)

Демонстранты, борющиеся с вырубкой деревьев в парке...

Палестинцы отозвали своего представителя из Вашингтона

Палестинская национальная администрация отозвала...

TOP новостей

Премьер Литвы: мы не можем стать страной, ввозящей дешевую рабочую силу (15)

Если правительство Литвы примет соответствующее...

Парламент Литвы обсудит идею тотальной борьбы со следами тоталитарных режимов (131)

17 мая в парламенте Литвы обсудят проект закона,...

Премьер Литвы: в налоговой реформе больше всего проблем вызывают взносы в "Содру" и пенсии (3)

Больше всего дискуссий в предложенной правительством...

Результаты опроса: жизнью в Литве довольны все больше жителей (44)

За последний год на 14% стало больше жителей, которые...

Погода: кратковременные дожди прогнозируют до конца недели

После приятной среды дождевые облака будут частыми...