Как передает Deutsche Welle, наибольшую часть - 14,2 млрд евро - Германия потратила на устранение причин возникновения волн беженцев в странах их исхода.
Эти деньги распределялись через МИД ФРГ и министерство экономического сотрудничества и развития. 6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев жильем, интеграционными курсами и другими видами помощи.
9 мая правительство Германии согласовало текст законопроекта о воссоединении семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Согласно нему, с августа 2018 года беженцам разрешат привезти их супругов и несовершеннолетних детей.
Кроме того, право подать запрос на воссоединение получат родители подростков, уже находящихся на территории ФРГ. В Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц.
Киев оценил убытки Украины от строительства Крымского моста (4)
Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки...
Германия потратила на беженцев более 20 млрд евро (2)
Расходы на содержание и интеграцию беженцев, а также на...
Трамп поручил Помпео подготовить санкции против России (34)
Президент США Дональд Трамп дал поручение госсекретарю...
В Армении продолжаются протесты: активисты ворвались в мэрию Еревана (4)
Демонстранты, борющиеся с вырубкой деревьев в парке...
Палестинцы отозвали своего представителя из Вашингтона
Палестинская национальная администрация отозвала...
TOP новостей
Премьер Литвы: мы не можем стать страной, ввозящей дешевую рабочую силу (15)
Если правительство Литвы примет соответствующее...
Парламент Литвы обсудит идею тотальной борьбы со следами тоталитарных режимов (131)
17 мая в парламенте Литвы обсудят проект закона,...
Премьер Литвы: в налоговой реформе больше всего проблем вызывают взносы в "Содру" и пенсии (3)
Больше всего дискуссий в предложенной правительством...
Результаты опроса: жизнью в Литве довольны все больше жителей (44)
За последний год на 14% стало больше жителей, которые...
Погода: кратковременные дожди прогнозируют до конца недели
После приятной среды дождевые облака будут частыми...