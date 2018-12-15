На базу артиллерийского батальона литовской армии в городе Рукле поставлены из Германии две модернизированные самоходные гаубицы PzH 2000. Они приобретены в рамках договора, который был заключен в сентябре 2015 года и предусматривает поставку в общей сложности 18 артиллерийских систем, сообщило Минобороны Литвы в пятницу, 14 декабря.

В условиях современных военных конфликтов, в частности в Украине, "эффективная артиллерия - одна из важнейших оборонных, и одновременно сдерживающих опор", приводит литовское ведомство слова замминистра обороны страны Гедримаса Йеглинскаса. По его мнению, немецкие гаубицы "несомненно укрепят оборонный потенциал литовской армии".

Литовцы прошли подготовку для работы с новыми гаубицами

Ожидается, что оставшиеся 16 гаубиц бундесвер передаст Литве до конца 2019 года. Немецкие специалисты уже обучили обращению с артиллерийскими системами PzH 2000 литовских военных, которые будут передавать эти знания своим коллегам, отмечает Минобороны Литвы.

До сих пор на вооружении литовского батальона находились 105-миллмитровые гаубицы, которые могли поражать цели на дистанции около 11 километров. Новые гаубицы PzH2000 позволят батальону увеличить дальность поражения до 40 километров.