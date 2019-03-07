Как отметили информагентства, изначально довольно сдержанная реакция Германии на представленный французским лидером в 28 изданиях ЕС план сменилась теперь поддержкой. "Мы рады столь громким голосам в поддержку Европы — как в случае с французским президентом", — отметил Зайберт. Федеральное правительство ценит, что Эмманюэль Макрон "привнес свои представления в обсуждение", добавил он.
"Мы чувствуем общую франко-германскую ответственность за продвижение европейской интеграции, поэтому приветствуем тот факт, что президент Франции изложил свои идеи перед европейскими выборами", — указал Зайберт, сделав отсылку к голосованию по избранию депутатов Европарламента, которое пройдет во всех странах ЕС 23-26 мая.
ФРГ поддерживает целый ряд положений инициативы Елисейского дворца. Говоря об этом, Штеффен Зайберт , в частности, упомянул идею создания единого европейского Совета безопасности, укрепления оборонной политики ЕС, выработку совместного понимания в миграционных вопросах, а также предложение сделать акцент на инновациях в экономике.
Федеральное правительство приветствует, что Макрон готов к изменению "европейских договоров там, где это необходимо", добавил Зайберт.
Примеров конкретных соглашений он не назвал. Однако в конце февраля министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag уже затрагивал тему возможного смягчения национальных норм, регулирующих поставки вооружений третьим странам.
Ранее в своей статье Макрон высказался в поддержку создания "европейского агентства по защите демократии". Он также предложил реформировать политику в области конкуренции и сделать акцент на поддержке европейских компаний. Кроме того, Макрон высказался за усиление защиты границ шенгенской зоны. В списке предложений — появление единой службы пограничной охраны, а также ведомства по вопросам предоставления убежища, которое будет действовать в пределах всего ЕС.
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