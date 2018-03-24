Представители немецкого бизнеса с тревогой ожидают, что новые штрафные пошлины на импорт в США стали и алюминия из многих стран - в их числе Китая и Россия - приведут к переориентации торговых потоков на другие рынки, в том числе, на рынок Европейского Союза.
Если это и в самом деле произойдет, то лоббисты немецких предпринимателей будут настаивать на принятии защитных мер в интересах отечественных производителей стали и алюминия. Об этом заявил в пятницу, 23 марта, на пресс-конференции в Берлине член правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефан Маир (Stefan Mair).
ВТО разрешает защищаться
"Нас очень беспокоит предстоящая после введения штрафных пошлин, в частности, на металл из Китая и России переориентация их торговых потоков на ЕС, - указал он. - Скорее всего, это неизбежно, поскольку структура импорта стали и алюминия в ЕС примерно такая же, как в США, так что логично, если зарубежные производители возьмутся за европейский рынок".
По словам Маира, правила ВТО допускают принятие защитных мер на случай краткосрочных массивных изменений в направлениях торговых потоков. Такие меры, сказал он, "не наш выбор", но "мы обязаны учитывать интересы наших производителей стали и алюминия".
Председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele), в свою очередь, ожидает роста перепроизводства стали и алюминия, поскольку, аргументирует он, штрафные пошлины, в первую очередь, преследуют цель реанимировать производство на ставших неконкурентоспособными американских заводах.
Что будет с мировыми ценами на сталь и алюминий?
"То есть, речь идет не только о переориентации торговых потоков, но и о дальнейшем увеличении уже существующего из-за Китая перепроизводства стали и алюминия в мире, что не может не сказаться на ценах", - сказал Бюхеле.
Какими точно будут последствия американских штрафных пошлин, он пока сказать не берется, но не сомневается, что "китайцы и русские попытаются больше экспортировать на пока открытые рынки, что приведет к ужесточению конкуренции в Германии".
А вот глава Восточноевропейского союза немецких предприятий Теодор Вупперман (Theodor Wuppermann) считает, что в краткосрочной перспективе цены на американском рынке так подскочат, что импортные сталь и алюминий там будут все равно конкурентоспособными, несмотря на таможенные пошлины соответственно в 25 и 10 процентов. Кроме того, добавил он, некоторые марки используемой в США стали вообще не производятся на американских заводах.
Слияние лоббистских организаций
Впрочем, Бюхеле, Вупперман и Маир пригласили журналистов на пресс-конференцию в Дом немецкой экономики в Берлине вовсе не для того, чтобы прокомментировать американские штрафные пошлины и их последствия.
Их целью было проинформировать прессу о слиянии двух организаций, лоббирующих интересы немецких предприятий, ведущих дела на рынках постсоветских государств, а также в Восточной и Центральной Европе. Впредь эти интересы будут объединенными усилиями отстаивать Восточный комитет немецкой экономики и Восточноевропейский союз немецкой экономики.
Название новой организации пока громоздкое, в нем сохранены оба прежних. Но Вольфганг Бюхеле пообещал журналистам придумать что-нибудь более лаконичное, но не менее выразительное. Главное же, по его словам, в том, что теперь у всех немецких фирм с коммерческими интересами на востоке есть один общий телефонный номер, по которому они могут обратиться за помощью или консультацией.
Восточный комитет ранее обслуживал крупный бизнес, Восточноевропейский союз - средний и малый. Сообща у них теперь около 400 фирм-членов разного размера, а среди учредителей кроме BDI еще и такие влиятельные организации, как Федеральное объединение немецких банков и Внешнеторговое объединение немецких предприятий розничной торговли (AVE).
К сфере интересов новой структуры относятся в общей сложности 29 стран. Как с гордостью подчеркивали участники пресс-конференции, на их долю приходится 18 процентов внешнеторгового оборота Германии. В 2017 году это были 426 миллиардов евро - больше, чем объем торговли Германии с Китаем и США вместе взятыми (358 миллиардов или 15 процентов немецкой внешней торговли).
Торговля с Россией и санкции ЕС
Крупнейшим торговым партнером из 29 стран региона и в 2017 году оставалась Польша, товарооборот с которой составил более 110 миллиардов евро. На втором месте - Чехия (87 миллиардов). Затем с изрядным отрывом идет Россия (57 миллиардов), не намного опережающая Венгрию (51 миллиард).
По сравнению с 2016 годом, однако, объем германо-российской торговли существенно вырос (на 19 процентов). Вольфганг Бюхеле не ожидает, что такими темпами он будет расти и дальше, позитивную динамику, по его оценке, тормозят, в первую очередь, экономические проблемы в самой России, а также сохраняющийся режим санкций.
Восточный комитет уже давно сетует на санкции, но, признавая примат политики, не требует их немедленной отмены. Вольфганг Бюхеле, как и прежний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) выступает за постепенную либерализацию санкционного режима по мере реализации минских договоренностей.
Пока прогресса в минском процессе нет, но Бюхеле на него надеется. "Сейчас, после перевыборов президента Путина на четвертый срок, а также с формированием нового правительства в Германии, - заявил он в интервью DW, - появился шанс на то, чтобы в отношении неопределенной и критической ситуации в Украине добиться прогресса". Бюхеле добавил, что ожидает от правительства Германии в ближайшее время некоей новой инициативы на этот счет, и заранее призвал российского президента позитивно на нее откликнуться.
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