По всей Германии со среды, 2 января, начнется забастовка инкассаторских служб. Инициатор стачки - профсоюз Verdi - призвал присоединиться к его акции 12 тысяч сотрудников сферы, связанной с оборотом денежных средств и ценных бумаг.

Эта забастовка может повлечь за собой серьезные проблемы для банков и предприятий розничной торговли. Так, в банкоматы, которые опустели за время рождественских и новогодних праздников, могут не поступить новый наличные деньги. Кроме того, вероятны сбои при изъятии дневной выручки в универмагах, дисконтных магазинах и на строительных рынках, предупредили в профсоюзе.

В свою очередь представительница отраслевого союза работодателей (Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste) заявила, что снабжение наличными не будет прервано. По ее словам, даже в канун нового года в банкоматы была доставлена новая наличность.

Тарифные переговоры продолжатся 3 и 4 января. Представители Verdi требуют повысить зарплаты на 250 евро в месяц, а также в ближайшие два года уравнять оплату труда инкассаторов в восточных землях (1800-2400 евро ежемесячно без вычетов и отчислений) и западных (2200-2900 евро ).