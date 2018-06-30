Германия, Греция и Испания достигли договоренности по сотрудничеству в области миграционной политики. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 29 июня. Согласно совместному заявлению, которое пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт опубликовал в своем микроблоге в Twitter, Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу ЕС EURODAC.

В свою очередь, Германия намерена постепенно разобраться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании. В заявлении также говорится о необходимости принять "неотложные конструктивные меры" для поддержки ряда территорий Испании и Греции, в частности Эгейских островов, на которых сконцентрированы лагеря мигрантов. Отмечается также, что страны Евросоюза, расположенные на его внешних границах, "нуждаются в большей совместной поддержке - как в финансовом плане, так и в задействовании полицейских и экспертов по вопросу предоставления убежища".

Ранее в Германии возник спор на тему мигрантов между канцлером и председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером. Зеехофер, который также возглавляет Христианско-социальноый союз (ХСС), формирующий вместе с ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) правительство ФРГ, предлагает не пускать в страну мигрантов без документов или зарегистрированных в другой стране ЕС. Меркель настаивает на европейском решении проблемы и считает, что предложение Зеехофера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия.