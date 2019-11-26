Германия и Франция предложили дорожную карту по реформированию Европейского Союза, сообщают информационные агентства во вторник, 26 ноября, со ссылкой на соответствующий рабочий документ. Он описывает процесс реформирования сообщества с участием всех структур ЕС, экспертов и, в первую очередь, представителей гражданского общества, призванный сделать Европу "еще более единой и суверенной".

Во время первой фазы - с февраля по июль 2020 года - планируется провести обсуждение "демократической функции" ЕС. В частности, речь пойдет о кандидатах на выборах в Европарламент, а также об усилении роли отдельных граждан в принятии общеевропейских решений. На втором этапе планируется обсудить политику в области безопасности и обороны, а также проблемы в области дигитализации, изменение климата, миграцию, равноправие, принципы правового государства и европейские ценности, а также торговую политику.

В первой половине 2022 года, когда председательствовать в Евросоюзе будет Франция, намечено провести конференцию для подведения итогов обоих этапов. План уже передан всем странам-членам Евросоюза и должен стать одной из тем встречи послов государств ЕС 27 ноября. Если предложение поддержат большинство стран, оно будут обсуждаться на саммите Европейского Союза в середине декабря.