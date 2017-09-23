"Мы обсуждаем сейчас этот вопрос с партнерами. Прежде всего, с нашими французскими партнерами, поскольку мы тесно сотрудничаем в "нормандском формате". Я думаю, что за этим последует обсуждение конечного варианта с украинскими партнерами и российской стороной", — сказал он.

Пешке не уточнил, будут ли это совместные предложения Германии и Франции. "Я бы так четко не говорил, но у нас проходит диалог по этому вопросу. В конце концов, это должны быть совместные усилия", — отметил дипломат.

Андреас Пешке указал, что нужно внимательно изучить предложения России и Украины по размещению миротворцев в Донбассе, поскольку "такая миссия будет способствовать выполнению минских договоренностей, если удастся определить взаимно приемлемые параметры для сторон". Немецкий дипломат не исключил, что уже в ближайшее время по мандату миротворческой миссии ООН в Донбассе может быть достигнут компромисс.

Между тем спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что ввод миротворческих сил ООН в Донбасс позволит обеспечить условия для проведения местных выборов на территориях, ныне подконтрольных пророссийским сепаратистам.

"Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой — в нынешних условиях их проведение нереально.

Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна", — сказал Волкер в интервью еженедельному изданию "Зеркало недели. Украина".

Проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории, убежден американский дипломат. Кроме того, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах, указал Волкер.

Спецпредставитель США по Украине также выразил мнение, что "это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование". Это должна быть серия выборов, резюмировал Курт Волкер.