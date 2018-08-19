"Целью Германии остается стабилизация Украины, перемирие и установка линии разграничения. В том случае, если минские соглашения будут успешно реализованы, мы можем вести переговоры об окончании действий санкций. Но только тогда", — передает Die Welt слова Мааса.

Политик настроен оптимистично и по поводу миротворческой миссии ООН на Донбассе. МИД Германии обсуждает это как с Украиной, так и с Россией.

В конце июня к выполнению минских договоренностей призвал президент Франции Эмманюэль Макрон.