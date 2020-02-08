Германия готовится к сильному урагану "Забине", который должен обрушиться на страну в ночь с воскресенья на понедельник. "Будет опасно", - предупредил метеоролог Андреас Фридрих (Andreas Friedrich) из Немецкой метеослужбы (DWD) вечером в пятницу, 7 февраля. Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.
На общественном транспорте ожидаются серьезные перебои. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn рекомендовал пассажирам, запланировавшим поездки на период с 9 по 11 февраля, перенести их на другое время. В аэропорту Кельн-Бонн закрепляют мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупным транспортным самолетам производят "штормовую заправку" горючим, чтобы сделать их более тяжелыми.
Детям разрешат не ходить в школу
Многие мероприятия на открытом воздухе могут быть отменены. Министерство образования федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия разрешило директорам учебных заведений и родителям самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу.
Спасательные и пожарные службы в немецких городах приведены в состояние повышенной готовности.
Метеослужба DWD предупреждает, что ураганные порывы ветра могут ломать сучья и валить целые деревья, срывать черепицу с крыши домов. Власти Кельна объявили, что знаменитый Кельнский собор на время урагана будет закрыт для посещения, а обширная площадь перед ним, на которой обычно собираются толпы туристов, будет перекрыта.
Ураганные порывы ветра
Ураган "Забине", надвигающийся с Атлантики, достигнет северо-западных районов ФРГ предположительно около полудня 9 февраля. Метеорологи ожидают, что скорость порывов ветра на северном побережье страны составит до 120 километров в час. К вечеру ураган с порывами ветра от 103 до 118 километров в час достигнет линии Айфель, Нижний Рейн, Саар, а во вторую половину ночи - Баварии.
Наиболее сильные порывы ветра - от 120 до 175 километров в час - ожидаются в горной местности ФРГ. Во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами. Метеорологи предсказывают, что сильный ветер сохранится в Германии до середины будущей недели. В четверг ожидается подход к Германии нового циклона.
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