"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - цитирует Габриэля ТАСС.

Тему сотрудничества с Россией Габриэль продолжил на деловом завтраке с бизнесменами РФ и Германии, передает "Интерфакс". Он заявил, что нынешние цифры товарооборота между двумя странами заставляют "стыдиться". До введения санкций Германия была главным партнером РФ в Евросоюзе и пострадала больше других. По словам германского министра, "возможности для торговли между Россией и Германией такие большие, что если посмотреть на нынешние цифры (товарооборота), то становится стыдно"... "Россия - наш большой европейский сосед. Если мы хотим мира в Европе, нам необходимо сотрудничать с Россией", - заявил глава МИД.

В начале сентября стало известно, что Россия по поручению президента Владимира Путина направила Совбезу ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда глава германского МИД Зигмар Габриэль выступил с предложением считать ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс первым шагом к снятию антироссийских санкций. За поэтапное снятие санкций последовательно выступал и предшественник Габриэля на этом посту Франк-Вальтер Штайнмайер.

Пока идея Москвы наталкивается на противодействие Киева. Там миротворческую миссию видят совсем иначе. Во-первых, работать "голубые каски" должны по всей зоне конфликта, а не только на линии соприкосновения. Во-вторых, Киев требует передать контроль над границей сепаратистских республик с Россией. В-третьих, среди миротворцев не должно быть россиян, настаивают там.

В июле прошлого года Габриэль призывал Евросоюз пересмотреть свою позицию относительно санкций против РФ и начать отменять их, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений, так как, по его мнению, в нынешних условиях выполнение этих договоренностей на 100% невозможно.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Выполнение этих соглашений не раз называлось условием отмены европейских санкций против России.

По многим направлениям выполнение перечня буксует. Главное достижение нынешней зимы - массовый обмен пленными в конце декабря. Неделю назад у президента Путина обсуждали второй этап обмена.