"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", - цитирует Габриэля ТАСС.
Тему сотрудничества с Россией Габриэль продолжил на деловом завтраке с бизнесменами РФ и Германии, передает "Интерфакс". Он заявил, что нынешние цифры товарооборота между двумя странами заставляют "стыдиться". До введения санкций Германия была главным партнером РФ в Евросоюзе и пострадала больше других. По словам германского министра, "возможности для торговли между Россией и Германией такие большие, что если посмотреть на нынешние цифры (товарооборота), то становится стыдно"... "Россия - наш большой европейский сосед. Если мы хотим мира в Европе, нам необходимо сотрудничать с Россией", - заявил глава МИД.
В начале сентября стало известно, что Россия по поручению президента Владимира Путина направила Совбезу ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Тогда глава германского МИД Зигмар Габриэль выступил с предложением считать ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс первым шагом к снятию антироссийских санкций. За поэтапное снятие санкций последовательно выступал и предшественник Габриэля на этом посту Франк-Вальтер Штайнмайер.
Пока идея Москвы наталкивается на противодействие Киева. Там миротворческую миссию видят совсем иначе. Во-первых, работать "голубые каски" должны по всей зоне конфликта, а не только на линии соприкосновения. Во-вторых, Киев требует передать контроль над границей сепаратистских республик с Россией. В-третьих, среди миротворцев не должно быть россиян, настаивают там.
В июле прошлого года Габриэль призывал Евросоюз пересмотреть свою позицию относительно санкций против РФ и начать отменять их, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений, так как, по его мнению, в нынешних условиях выполнение этих договоренностей на 100% невозможно.
Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Выполнение этих соглашений не раз называлось условием отмены европейских санкций против России.
По многим направлениям выполнение перечня буксует. Главное достижение нынешней зимы - массовый обмен пленными в конце декабря. Неделю назад у президента Путина обсуждали второй этап обмена.
Николя Саркози обвинили в телефонной слежке за министрами
Во Франции разразился скандал после заявления лидера...
Водитель из РФ пытался штурмовать белорусско-польскую границу (8)
Водитель из России пытался штурмовать...
В ФБР признали, что знали о планах Круза устроить массовый расстрел в школе (4)
Федеральное бюро расследований США (ФБР) признало, что...
США обвинили 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США (28)
Официальные власти США предъявили обвинения 13...
Генсек НАТО: все страны альянса находятся в зоне досягаемости северокорейских ракет (60)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая...
TOP новостей
В Литве в списках призывников - гражданин Норвегии: с этим государством у меня ничего общего (74)
В редакцию DELFI обратился мужчина, который в списках...
Кандидаты в президенты: y кого из них вы бы купили подержанный автомобиль? (49)
Гитанас Науседа , Саулюс Сквернялис или Наглис...
Новая школа в Пилайте – муниципальная или католическая? (1)
Самоуправление Вильнюса в ходе состоявшегося в январе...
В Литву возвращаются морозы: местами до -20 (4)
В Литву возвращается холодная погода . Похолодает уже...
Взрыв в Вильнюсе: мужчина погиб, женщина ранена (19)
В ночь с пятницы на субботу в Вильнюсе на улице Жеминос...