Правительство Германии готово принять мигрантов, спасенных недавно в Средиземном море двумя кораблями немецких благотворительных организаций Sea-Watch и Sea-Eye. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел ФРГ в Берлине в субботу, 5 января, передает информагентство dpa. При этом чиновник отметил, что прием беженцев возможен только в рамках "комплексного европейского решения о перераспределении".
Как и в других подобных случаях, Берлин стремится к оперативному решению "в рамках общей европейской ответственности и солидарности", которое предусматривает "пропорциональное распределение" спасенных мигрантов по странам Евросоюза, пояснил представитель МВД Германии, подчеркнув, что правительство ФРГ заявило Еврокомиссии о своей готовности внести соответствующий вклад.
49 спасенных в Средиземном море мигрантов
В настоящее время недалеко от берегов Мальты находятся судна благотворительных организаций Sea-Watch и Sea-Eye с несколькими десятков мигрантов на борту: 22 декабря в Средиземном море были спасены 32 человека, а неделю спустя - еще 17. Многие из них, в том числе женщины и дети, находились на пути в Европу уже продолжительное время и до переправы по морю содержались в лагерях в Ливии.
До сих пор ни Италия, ни Мальта не согласилась принять мигрантов. На судах, привезших спасенным предметы первой необходимости, беженцев посетили журналисты и депутаты бундестага. Один из них, Эрхард Грундль (Erhard Grundl) из партии "Союз-90/"зеленые", заявил в беседе с телеканалом ARD, что одна из цель их визита - "обратиться к (главе МВД ФРГ. - Ред.) Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer), потому что помощь этим людям зависит от него".
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