Представитель полиции также отметил, что пока неизвестно, где будут судить иракца Али Б., — в Германии или Ираке — пояснив, что решение зависит от курдских и немецких властей.

По неподтвержденной информации газет Wiesbadener Kurier и Allgemeiner Zeitung Mainz, иракец прибудет самолетом вечером 9 июня во Франкфурт-на-Майне, где будет взят под стражу немецкой полицией.

Али Б. был задержан накануне курдскими органами безопасности по запросу Федеральной полиции Германии в Ираке, куда он вместе со всей семьей бежал из ФРГ в начале июня. Иракца задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве проживавшей в Майнце Сюзанны Марии Ф. из еврейской семьи уроженцев Молдавии, которая была объявлена в розыск 22 мая. 6 июня ее тело было найдено в труднодоступном месте возле железнодорожной насыпи в районе Висбадена Эрбенхайм.

Али Б. прибыл в Германию осенью 2015 года и с апреля 2016 года жил в общежитии для беженцев в Висбадене, но в декабре того же года ему было отказано в получении статуса беженца. Али Б. опротестовал это решение и получил до окончания рассмотрения жалобы право на пребывание в ФРГ. Он неоднократно попадал в поле зрения полиции: дебоширил, угрожал полицейским ножом и однажды был заподозрен в изнасиловании 11-летней девочки, однако тогда достаточных доказательств найти не удалось.

Убийство Сюзанны вызвало дебаты среди политиков Германии. Глава парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что доля ответственности за преступление лежит на канцлере ФРГ Ангеле Меркель, и потребовала отставки всего федерального правительства. Сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель предостерег от огульных обвинений мигрантов.