Уже вечером, проведя несколько часов в клинике Сент-Мэри, герцогиня покинула учреждение в сопровождении супруга, принца Уильяма, и с новорожденным сыном на руках.

Это третий ребенок герцогини и герцога Кембриджских.

Новорожденный станет пятым в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении Кенсингтонского дворца. Родственникам Кейт и принца Уильяма уже сообщили о рождении ребенка, и они "рады этой новости", говорится в заявлении дворца.

Герцогиня Кембриджская в сопровождении супруга приехала в лондонскую больницу Сент-Мэри в понедельник утром, когда у нее начались схватки. О рождении мальчика стало известно в 13:01 по Лондону

Принц Уильям и его супруга, как и при первых двух беременностях Кейт, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Имя новорожденного еще не объявлено. В букмекерских конторах Британии больше всего ставок делается на имена Артур, Альберт, Фредерик, Джеймс и Филип. Эксперты полагают, что герцог и герцогиня Кембриджские сделают выбор в пользу традиционного для королевской семьи имени.

"Традиции играют огромную роль в жизни королевской семьи, даже в XXI веке [...] Скорее всего, выбор сделан будет в пользу традиций, которые, как кажется, Уильям и Кейт чтят", - говорит шеф-редактор журнала Majesty Джо Литтл.

Королева Елизавета II, даже если и не будет влиять на принятие окончательного решения по поводу имени, узнает о выбранном имени задолго до того, как его объявят общественности.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!"

Второй сын принца Уильяма станет шестым правнуком королевы Елизаветы II.

Принцесса Шарлотта после рождения младшего брата останется четвертой в очереди на престол. До 2013 года, пока в закон о престолонаследии не были внесены изменения, в случае рождения младшего брата наследница престола автоматически уступала ему место в очереди.

Принца Чарльза и его супругу с рождением сына поздравила премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Я желаю им огромного счастья в будущем", - сказала Тереза Мэй.

Архиепископ Кентерберийский поздравил с рождением малыша всю семью, в том числе принца Джорджа и принцессу Шарлотту с появлением на свет младшего брата.

"Дай Бог им и их детям любовь, счастье и здоровье", - сказал первый из сановников англиканской церкви.

Одним из первых родителей новорожденного поздравил мэр Лондона Садик Хан. "От имени жителей Лондона я сердечно поздравляю герцога и герцогиню Кембриджскую с рождением сына", - написал Садик Хан в "Твиттере".

Кенсингтонский дворец объявил о третьей беременности Кейт в середине октября прошлого года, уточнив, что появление ребенка ожидается в апреле.

Обычно о беременности представители королевской семьи не объявляют до конца первого триместра. Первое сообщение о том, что Кейт ждет ребенка, появилось, когда она была между шестой и седьмой неделями беременности.

Возможно, сообщить о беременности раньше времени Кейт вынудили обстоятельства: как и в первые две беременности, она страдала от токсикоза и была вынуждена еще на ранних сроках из-за недомогания отменять ряд встреч и отказываться от участия в некоторых мероприятиях.

Месяц назад герцогиня ушла в декретный отпуск, последним публичным мероприятием, которое она посетила до отпуска, был благотворительный ужин Содружества наций в Лондоне 22 марта.