Лишение России права голоса в Парламентской ассамблее не улучшило положения с правами человека в России, не привело к возвращению Крыма, однако стало причиной кризиса в Совете Европы, заявил генсек организации Турбьёрн Ягланд.

С таким заявлением Ягланд выступил во вторник, 22 января, на зимней сессии ПАСЕ. Отчет о его речи опубликован на сайте Совета Европы.

Ягланд отметил, что решение ассамблеи лишить российскую делегацию права голоса не привело ни "к возвращению Крыма Украине, ни к улучшению ситуации с правами человека в России". Вместо этого ситуация породила кризис внутри организации. Ягланд настоятельно призвал ассамбле​ю и комитет министров сесть за стол переговоров и конкретно работать над уточнением правил и распределением полномочий между двумя органами таким образом, чтобы укрепить авторитет организации на основе равноправия и равных обязательств.

Кроме того, Ягланд сослался на письмо, направленное ему 59 ведущими правозащитниками России, в котором они призвали к компромиссному решению, чтобы избежать ухода России из Совета Европы. Правозащитники предупредили, что такой исход больше всего повредит российскому народу, поскольку лишит его защиты в рамках системы конвенций. В заключение он сказал, что в год 70-летия Совета Европы компромиссное решение по российскому кризису станет большим подарком для Европы.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, после того как Крым был присоединен к России. Этот запрет неоднократно продлевался. В 2016 году российская делегация отказалась работать в Парламентской ассамблее, а с 2017 года больше не выплачивает членские взносы.

Осенью 2018 года спикер Государственный думы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы. Ягланд всегда выступал последовательным противником выхода России из организации. В ноябре он предупредил, что наряду с Brexit Европа может столкнуться еще и с Ruxit. "Тогда мы получим новую разделительную черту, напоминающую о той, что существовала до падения Берлинской стены. Это будет очень плохо для Европы и особенно для российских граждан", — заявил тогда Ягланд. Он добавил, что признание присоединения Крыма Советом Европы "немыслимо", но организация может рассмотреть возможность защиты прав человека в России вне зависимости от ситуации. Выход из Совета Европы означает отказ от признания юрисдикции Европейского суда по правам человека.