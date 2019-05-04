Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Соответствующее заявление политик сделал в интервью AFP, которое агентство обнародовало в субботу, 4 мая.
По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), и это "обнадеживает". Генсек организации выразил уверенность, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа.
Новая "граница" в Европе
Выход или исключение России будет представлять собой "драматичное" событие, которое может привести к возникновению новых "границ" в Европе, уверен собеседник агентства. По одну сторону этой новой черты будут жить те, кто сможет обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, по другую - около 140 млн граждан России, для которых эта инстанция окажется недоступна, предупредил генсек СЕ.
Турбьёрн Ягланд, который должен покинуть свой пост в нынешнем году, выразил надежду, что найти выход из сложившейся ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.
Исключение России из состава СЕ
С середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации.
Между тем председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.
Конфликт с Советом Европы
Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации.
В начале октября 2018 года ПАСЕ вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. На следующий день генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия и в работе Комитета министров Совета Европы, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. "Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину - нет", - подчеркнул Ягланд.
По его словам, статья 9 устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек. Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава. "Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", - указал он.
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