Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на директора департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген. "В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Хольтген. Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

"Российская сторона не высказала ни поддержки, ни возражений"

20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям. "Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений", - сообщил DW Хольтген. Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи решит, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.