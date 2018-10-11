Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) — главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. Об этом заявил в среду, 10 октября, генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд на сессии ПАСЕ в Страсбурге в рамках дебатов "Будущее Совета Европы".
Thorbjornas Jaglandas
© AFP / Scanpix

"Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину — нет", — подчеркнул Ягланд. По его словам, статья 9-я устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек.

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Турбьёрн Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава. "Если станет понятно, что Россия уходит, я безотлагательно предложу Комитету министров откорректировать бюджет СЕ", — сказал Ягланд.

Как стало известно DW, на 12 октября в Страсбурге запланировано внеочередное заседание Комитета министров СЕ, участники которого обсудят действия стран-членов на тот случай, если РФ не возобновит выплаты. Сумма ежегодного взноса Москвы — 33 млн евро — составляет почти 10 процентов бюджета организации. По словам собеседника DW, Ягланд может призвать правительства стран-членов увеличить сумму их взносов, чтобы устранить финансовую брешь.

Одной из причин заявления генсека СЕ стало принятое наканунерешение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ. Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро — почти 10 процентов бюджета организации. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

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