Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд призвал Россию возобновить выплату членских взносов в эту международную организацию. Выступая в понедельник, 22 января, перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, Ягланд напомнил, что платежи в бюджет организации являются не вопросом "возможности", а "традиционной обязанностью".
Europos Taryba
© RIA/Scanpix

Правило гласит: "Сначала плати, потом участвуй", - цитирует политика агентство AFP.

Совет Европы, подчеркнул Ягланд, не может согласиться с тем, что один из его членов находится "наполовину внутри организации, наполовину - вне ее". Страны, входящие в Совет Европы, должны найти решение этой проблемы, поскольку несут ответственность за финансирование организации.

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Москва платит в бюджет СЕ около 33 млн евро в год. По данным представителя организации, это составляет чуть менее 10 процентов от общего бюджета. В начале 2017 года РФ внесла первую часть этой суммы в размере 11 млн евро, оставшиеся 22 млн так и не поступили. В июне 2017 года правительство России объявило о приостановке выплат членских взносов.

Причиной такого решения стали санкции, введенные ПАСЕ за аннексию Крыма и агрессивные действия Москвы на востоке Украины. Делегация Госдумы была лишена права голоса, а ее члены - права занимать руководящие должности в ПАСЕ, назначаться докладчиками и входить в состав мониторинговых миссий.

Deutsche Welle
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