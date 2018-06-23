Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил специальное заявление, посвященное эскалации ситуации в Сирии. В сообщении, распространенном пресс-службой, говорится о рисках, которые несет наступление сирийской армии на юго-западе страны. Об этом пишет РБК.
Antonio Guterresas
© Reuters/Scanpix

В заявлении подчеркивается, что генсек ООН "серьезно обеспокоен" военной эскалацией на юго-западе Сирии. "Атаки привели к перемещению тысяч мирных жителей, большая часть из которых направилась к иорданской границе. Генсек ООН также озабочен значительными рисками, которыми грозит это наступление для региональной безопасности", — передает пресс-служба слова Гутерриша.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению военной эскалации и призвал всех участников конфликта к уважению международного и гуманитарного права. Гутерриш напомнил, что все стороны несут обязательства по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры. "Генеральный секретарь призвал все стороны к проявлению сдержанности и приоритетной защите этих обязательств", — говорится в заявлении.

Сирийская армия проводит наступательные действия в провинции Дераа на юго-западе страны, близ иорданской границы, с начала июня. Позиции в этом регионе удерживают отряды Сирийской свободной армии — сил, оппозиционных режиму Дамаска.

Госдеп США 15 июня заявил, что сирийская армия своими действиями нарушает соглашение о зонах деэскалации. Продолжение наступления повлечет за собой "жесткие меры", предупредили в Вашингтоне.

ООН со ссылкой на наблюдателей сообщает о массовых жертвах в провинции Дераа в результате обстрелов и бомбардировок. 21 июня организация выпустила заявление, в котором говорилось, что активные боевые действия на юго-западе Сирии угрожают безопасности 750 тыс. жителей Сирии, проживающих на этой территории.

РБК
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Болгария выступает за закрытие внешних границ Евросоюза

Болгария выступает за закрытие внешних границ...

Более 80 человек пострадали при взрыве на митинге в столице Эфиопии

В центре Аддис-Абебы на митинге сторонников...

Накануне дня выборов президента Турции главный соперник Эрдогана собрал пятимиллионный митинг (2)

Кандидат на президентских выборах от основной...

Демографы сообщили о резком сокращении населения Восточной Европы (4)

В результате эмиграции численность жителей...

Самолет с болельщиками из Перу загорелся в небе над Тюменью (12)

У самолета российской авиакомпании UTair , перевозившего...

TOP новостей

Глава МИД Литвы – народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта (45)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

На аэродроме Алексотас упал самолёт (18)

В Каунасе , на аэродроме Алексотас, упал самолёт. В нём...

Членство П.Гражулиса в партии приостановлено на год (19)

Во время субботнего заседания в Паланге руководство...

В Гродно БМП раздавила легковой автомобиль: жизнь водителя вне опасности (33)

Как сообщает Министерство обороны Беларуси , около 16.30...

Налоговая инспекция: если вы платите 12 евро за жаркое, вам должны принести два килограмма мяса (27)

Желание бизнесменов из Паланги заработать за лето на...