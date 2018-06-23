В заявлении подчеркивается, что генсек ООН "серьезно обеспокоен" военной эскалацией на юго-западе Сирии. "Атаки привели к перемещению тысяч мирных жителей, большая часть из которых направилась к иорданской границе. Генсек ООН также озабочен значительными рисками, которыми грозит это наступление для региональной безопасности", — передает пресс-служба слова Гутерриша.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению военной эскалации и призвал всех участников конфликта к уважению международного и гуманитарного права. Гутерриш напомнил, что все стороны несут обязательства по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры. "Генеральный секретарь призвал все стороны к проявлению сдержанности и приоритетной защите этих обязательств", — говорится в заявлении.

Сирийская армия проводит наступательные действия в провинции Дераа на юго-западе страны, близ иорданской границы, с начала июня. Позиции в этом регионе удерживают отряды Сирийской свободной армии — сил, оппозиционных режиму Дамаска.

Госдеп США 15 июня заявил, что сирийская армия своими действиями нарушает соглашение о зонах деэскалации. Продолжение наступления повлечет за собой "жесткие меры", предупредили в Вашингтоне.

ООН со ссылкой на наблюдателей сообщает о массовых жертвах в провинции Дераа в результате обстрелов и бомбардировок. 21 июня организация выпустила заявление, в котором говорилось, что активные боевые действия на юго-западе Сирии угрожают безопасности 750 тыс. жителей Сирии, проживающих на этой территории.